الاوقاف تحرر محضر لمنتحل صفة موظف بالوزارة لدعم أفكار الجماعة الإرهابية

حررت مديرية أوقاف الدقهلية محضرًا رقم (1447) بتاريخ 18 / 6 / 2020م لشخص يدعى "ا.م" بعد انتحاله وادعائه صفة أنه يعمل لدى وزارة الأوقاف .

وحذرت الوزارة فى بيان اليوم كل من يحاول أن ينتحل صفة الانتساب إليها ، علمًا بأن المذكور قد استغل صفة الانتحال هذه في نشر أفكاره لدعم الجماعة الإرهابية، وقد تم إبلاغ الجهات المعنية ، وتكليف الإدارة القانونية بمحافظة الدقهلية برفع قضية ضد المذكور لإساءته إلى اسم وزارة الأوقاف بما نشره على صفحته .

فى سياق متصل أنهت إدارة الموارد البشرية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية اليوم الخميس 18/ 6/ 2020م خدمة أحمد سعد إبراهيم عبد الرحمن والمشهور بأحمد الدمنهوري ، وذلك لخروجه على مقتضيات العمل الوظيفي ، وسفره للخارج دون إذن ، ودعمه للفكر المتطرف والجماعات الإرهابية على صفحته ، ومن تاريخه لم يعد للمذكور أي علاقة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ولا بالأوقاف أو الجهات التابعة لها نهائيًا.