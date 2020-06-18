"الاتصالات" تختتم تدريب الدفعة الرابعة من رائدات الأعمال الحرفيات "قدوة تك"

كتبت هبة السيد

اختتمت الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات تدريب الدفعة الرابعة من رائدات الأعمال الحرفيات على مهارات التسويق الإلكتروني، باستخدام منصات التواصل الاجتماعي، والذي تم تنفيذه عبر تقنيات التعلم عن بُعد، ضمن الأنشطة المستمرة لمبادرة "قدوة-تك" لتمكين المرأة.

وتميزت تلك المجموعة بانضمام عدد من ذوي الهمم من السيدات رائدات الأعمال في مجالات الحرف اليدوية والتراثية. وأتاح البرنامج التدريبي عبر الإنترنت فرصة لرائدات الأعمال لتعلم استراتيجيات التسويق الرقمي وأدواته، دون تحمل عناء الانتقال والتوجه إلى أماكن التدريب، حفاظًا على سلامة المتدربات وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتتيح التدريبات التي تتم عبر تقنيات التعلم عن بُعد فرصة للوصول إلى رائدات الأعمال في المحافظات البعيدة وإبراز الحرف التراثية واليدوية التي تميز كل محافظة، الأمر الذي يعد أحد الأهداف الهامة لمبادرة (قدوة- تك) في الحفاظ على الحرف التراثية كأحد الموروثات الثقافية والحضارية وتشجيع إحياءها من خلال دعمها وتطويرها باستخدام الأدوات التكنولوجية لتحقيق التنمية المستدامة للقائمين عليها.

وأتاح التدريب الفرصة لتبادل الخبرات والمعارف بالوسائل الإلكترونية المختلفة، إضافة إلى نقل الثقافات الخاصة بالحرف والصناعات اليدوية المختلفة بين كافة المناطق، مما زاد من ثراء التجربة، حيث شارك بالتدريب 30 رائدة أعمال من 11 محافظة هي القاهرة وشمال سيناء وقنا والفيوم والشرقية والبحر الأحمر والجيزة والقليوبية والإسكندرية والغربية وأسيوط.