الاتحاد الاوروبى: علاقاتنا مع إسرائيل ستتأثر سلبا اذا ضمت أراض محتلة

وكالات

أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، أن العلاقات القائمة بين الاتحاد الأوروبى وإسرائيل ستتأثر سلباً فى حال قامت الأخيرة بتنفيذ نواياها بضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية المحتلة.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، جاء ذلك خلال مداخلة لبوريل أمام البرلمان الأوروبي في جلسة خصصت للحديث عن قضايا السياسة الخارجية الأوروبية ومن ضمنها نوايا إسرائيل ضم أراض محتلة، وفق ما أوردته وكالة "آكي" الإيطالية، اليوم الخميس.

وبحسب بوريل، فان هناك أغلبية واضحة من دول الاتحاد الأوروبي تتمسك بضرورة التوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض وفق محددات متفق عليها.

وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي سيستخدم كل الطرق الدبلوماسية، وسيتعاون مع كافة أطراف المجتمع الدولي والساسة في إسرائيل لتجنب هذا الأمر كاشفا أنه دعا المسؤولين الإسرائيليين في اتصالات هاتفية، الى تجنب اتخاذ أي قرار أحادي من شأنه أن ينسف حل الدولتين ويتعارض أساساً مع القانون الدولي.