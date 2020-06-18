اليوم السابع
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الاتحاد الأوروبى يخصص 220 مليون يورو لدعم نقل المواد الطبية إلى الدول الأعضاء

الخميس، 18 يونيو 2020 01:45 م
الاتحاد الأوروبى يخصص 220 مليون يورو لدعم نقل المواد الطبية إلى الدول الأعضاء قادة الاتحاد الأوروبى
كتبت: هناء أبو العز

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أعلن الاتحاد الأوروبى، بدء استقبال طلبات الحصول على تمويل إضافى من خلال أداة دعم الطوارئ لنقل السلع الأساسية والفرق الطبية والمرضى المتأثرين بوباء كورونا، وذلك بالإضافة إلى الدعم المتوفر بالفعل عبر آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي وتسليم معدات الحماية من خلال الإنقاذ، وأشار الاتحاد فى بيان له إلى نجاح عملية تجريبية لتسليم المجر  أكثر من سبعة أطنان من معدات الحماية الشخصية، و تشمل البضائع أكثر من 500  ألف قناع واقٍ ، اشترتها المجر  بتكاليف النقل التي يغطيها الاتحاد الأوروبي. 
 
وتساعد أداة الدعم في حالات الطوارئ على توصيل المعدات الصحية الحيوية إلى حيث الحاجة إليها ، وتدعم الدول الأعضاء في نقل العاملين في المجال الطبي أو في الترحيب بالمرضى من الدول الأعضاء الأخرى الذين يظهرون التضامن الأوروبي.
 
 وقالت مفوضة إدارة الأزمات ، يانيز ليناريتش ، إنه بعد الشحن الناجح لمعدات الحماية إلى المجر ، ستتبع المزيد من العمليات في الأسابيع المقبلة ، حيث تم توفير 220 مليون يورو لدعم نقل المواد الطبية من خلال تمويل نقل البضائع للمساعدة ومواد الإغاثة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ؛ ونقل المرضى بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو من الدول الأعضاء إلى بلدان الهجرة ؛ نقل الموظفين الطبيين والفرق الطبية المتنقلة للتنقل بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي من الدول المجاورة الأخرى .
 

الاتحاد الأوروبى

نقل المواد الطبية

المجر

اوروبا

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