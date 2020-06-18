الأوقاف: يمكن للأئمة والعاملين المعارين أو المتعاقدين بالخارج تمديد إجازتهم

أكد الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف بأنه بالنسبة للأئمة والعاملين بالأوقاف المعارين أو المتعاقدين بالخارج الذين لم يتمكنوا من النزول ويرغبون فى تجديد إجازاتهم السنوية ، عليهم أن يضمنوا طلب تجديد الإجازة خطابًا من السفارة المصرية يفيد بتسجيلهم بها في الدولة التي يعملون بها.

وقال حسن فى بيان اليوم، أن سيتم اعتبار أن إفادة السفارة شرط لتجديد الإجازة، وبالنسبة للموجودين داخل جمهورية مصر العربية أثناء التجديد فلابد من تسليم صورة حديثة من جواز السفر والأصل للاطلاع عليه عند التجديد.

وكانت وزارة الأوقاف، أكدت أنها استطاعت خلال الـ 6 سنوات الماضية العمل على تحسين أجور الأئمة والعاملين فى الوزارة وتحسين الأحوال المادية والمعيشية.

وقالت الوزارة فى عرض لأبرز إنجازاتها خلال السنوات الست الماضية، أن الأئمة على الدرجة الثالثة حصلوا على نسب زيادة عالية مقارنة بعام 2014/2015 حيث حصل الأئمة الحاصلين على درجة الليسانس، على زيادة مقداراها 155.5%، فيما حصل من يحملون الماجستير على زيادة 170%، ومن حصلوا على الدكتوراه تم زيادتهم بنسبة 184%، كما حصل الأئمة ممن هم على الدرجة الثانية على زيادات من 90% إلى 105% حسب الدرجة العلمية، والأئمة ممن هم على الدرجة الأولى حصلوا على زيادات من 86% إلى 100.3% حسب الدرجة العلمية الحاصل عليها.

وأكدت وزارة الأوقاف أن أقل زيادة لأحدث إمام معين بلغت 2204.90 جنيها شهريا، فى حين بلغت زيادة بعض الأئمة 2766.20 جنيه شهريا، وبلغت نسبة الزيادة للأئمة الحاصلين على الدكتوراه من المعينين على الدرجة الثالثة 184%.