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الأمم المتحدة: 10 آلاف محتجز لدى مجموعات مسلحة بليبيا

الخميس، 18 يونيو 2020 09:58 م
الأمم المتحدة: 10 آلاف محتجز لدى مجموعات مسلحة بليبيا مجموعات مسلحة فى ليبيا
كتب رامى محيى الدين

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أفادت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الخميس، بوجود 10 آلاف محتجز في مراكز خاضعة لمجموعات مسلحة، ودعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى تشكيل آلية تحقيق دولية.

وكانت وزارة داخلية حكومة الوفاق قالت في بيان، الأربعاء، إن أجهزة الضبط القضائي التابعة لها تمكنت الثلاثاء من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية وكشف هوية المتورطين في هذه الواقعة وإلقاء القبض عليهم ومباشرة إجراءات الاستدلال معهم بالخصوص تحضيرا لإحالتهم لمكتب النائب العام.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، كلف أجهزة الدولة بانهاء أزمة المصريين المحتجزين فى ليبيا، حيث كانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، أعلنت القبض على المتورطين فى واقعة الإساءة لعدد من العمال المصريين التى جرى تداولها قبل أيام على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تحديد هوياتهم، مؤكدة مباشرة إجراءات الاستدلال معهم تمهيدا لإحالتهم إلى مكتب النائب العام فى

 

 


الأمم المتحدة

المحتجزين في ليبيا

ليبيا

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