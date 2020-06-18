الأمم المتحدة تحث حكومة جنوب السودان على تعيين 10 حكام ولايات لحماية المواطنين

كتبت - هند المغربي

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة أن بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان حثت الحكومة على تعيين 10 حكام ولايات حتى يتمكنوا من العمل لمنع مزيد من الصراع وبناء السلام وحماية المواطنين.

ولفت دوجاريك إلى أن بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (UNMISS) تشعر بالقلق من التقارير التي تفيد بتجدد الاشتباكات وزيادة التوترات بالقرب من بيبور في الأيام القليلة الماضية، حيث نجا العديد من المدنيين من العنف المبلغ عنه في جوموروك في منطقة جونقلي، وعززت البعثة قاعدتها في بيبور حتى تتمكن من القيام بدوريات إضافية وتوفير الأمن للمدنيين.

وأضاف دوجاريك أن البعثة على اتصال بقادة الجماعات المشاركة في القتال وتحثهم على استعادة الهدوء والتجمع من أجل الوساطة والمصالحة لافتا إلى أنه خلال الأشهر الخمسة الماضية، تصاعد العنف في جونقلي، مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين، فضلاً عن نزوح المجتمعات المحلية وتدمير المنازل مؤكدا أن القتال لا يتسبب في إلحاق ضرر بالغ بالمدنيين فحسب، بل إنه يخاطر أيضًا بدفع الجماعات المسلحة المنظمة إلى العنف الذي قد ينهي اتفاق السلام ".

وأشار دوجاريك إلى أن بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان تحث حكومة الوحدة على حماية جميع المواطنين وتعيين حكام في 10 ولايات حتى يتمكنوا من العمل لمنع المزيد من الصراع وبناء السلام.