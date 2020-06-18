اليوم السابع
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الخميس، 18 يونيو 2020 02:36 م
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اعرف أنواع الغرامات والمخالفات في خطوط المترو.. تبدأ من 30 جنيها وتصل لـ400

الخميس، 18 يونيو 2020 02:00 م
اعرف أنواع الغرامات والمخالفات في خطوط المترو.. تبدأ من 30 جنيها وتصل لـ400 مترو الأنفاق
كتب رضا حبيشى

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يقدم "اليوم السابع" للقارئ كل ما يريد معرفته عن الغرامات والمخالفات التى يتم تحصيلها بخطوط مترو الأنفاق، وقيمتها والجهة التى تحصلها خلال التقرير التالى:
 
غرامة فئة 30 جنيها
غرامة شرطة تحصل بمعرفة أفراد شرطة المترو وهى تحصل فى الحالات التالية:-
1- التدخين داخل عربات المترو و المحطات.
2- ركوب العربات المخصصة للسيدات.
3- إلقاء المخلفات بداخل المحطات والقطارات.

غرامة فئة 50 جنيها
غرامة ركاب تحصل بمعرفة أفراد شركة المترو مشرفين ومفاجئين فى الحالات التالية:
1- السفر بدون تذكرة.
2- عدم استخدام التذكرة أثناء الدخول من البوابات.
3- استخدام تذكرة سبق استخدامها.
4- السفر بتذكرة بتخفيض لا يستحقه.
5- تجاوز المنطقة المحددة بالاشتراك.

غرامة فئة 100جنيها
غرامة شرطة تحصل بمعرفة أفراد شرطة المترو فى الحالات التالية:
1- مزاولة البيع بالمحطات والقطارات بدون تصريح.
2- التسول بالمحطات والقطارات.
3- القيام بلصق اعلانات او ملصقات بالمحطات والقطارات بدون تصريح.
4- عبور شريط سكة المترو.
5- اساءة استعمال والعبث بأدوات ومعدات والاجهزة الخاصة بالمحطات والقطارات.
6- استخدام آى آلات او معدات في غير المخصص لها.
7- إعاقة غلق أبواب القطارات.

غرامة تأخير القطارات تحصل فى الحالات التالية:
1- غرامة تأخير القطار نتيجة مخالفة أحد الركاب بمبلغ 300 جنيه للدقيقة الواحدة، حيث تعتبر هذه الغرامة كوسيلة لردع الراكب المخالف ولعدم تكرار المخالفة التي تؤدى الى تأخير القطارات.
2- غرامة تأخير القطار نتيجة مخالفة أحد الشركات بمبلغ 400 جنيه للدقيقة الواحدة، بالإضافة الي قيمة الأضرار الناتجة عن تأخير القطارات.

 


المترو

مترو الانفاق

حركة المترو

غرامات المترو

اخبار مصر

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