اعرف أنواع الغرامات والمخالفات في خطوط المترو.. تبدأ من 30 جنيها وتصل لـ400

يقدم "اليوم السابع" للقارئ كل ما يريد معرفته عن الغرامات والمخالفات التى يتم تحصيلها بخطوط مترو الأنفاق، وقيمتها والجهة التى تحصلها خلال التقرير التالى:

غرامة فئة 30 جنيها

غرامة شرطة تحصل بمعرفة أفراد شرطة المترو وهى تحصل فى الحالات التالية:-

1- التدخين داخل عربات المترو و المحطات.

2- ركوب العربات المخصصة للسيدات.

3- إلقاء المخلفات بداخل المحطات والقطارات.

غرامة فئة 50 جنيها

غرامة ركاب تحصل بمعرفة أفراد شركة المترو مشرفين ومفاجئين فى الحالات التالية:

1- السفر بدون تذكرة.

2- عدم استخدام التذكرة أثناء الدخول من البوابات.

3- استخدام تذكرة سبق استخدامها.

4- السفر بتذكرة بتخفيض لا يستحقه.

5- تجاوز المنطقة المحددة بالاشتراك.

غرامة فئة 100جنيها

غرامة شرطة تحصل بمعرفة أفراد شرطة المترو فى الحالات التالية:

1- مزاولة البيع بالمحطات والقطارات بدون تصريح.

2- التسول بالمحطات والقطارات.

3- القيام بلصق اعلانات او ملصقات بالمحطات والقطارات بدون تصريح.

4- عبور شريط سكة المترو.

5- اساءة استعمال والعبث بأدوات ومعدات والاجهزة الخاصة بالمحطات والقطارات.

6- استخدام آى آلات او معدات في غير المخصص لها.

7- إعاقة غلق أبواب القطارات.

غرامة تأخير القطارات تحصل فى الحالات التالية:

1- غرامة تأخير القطار نتيجة مخالفة أحد الركاب بمبلغ 300 جنيه للدقيقة الواحدة، حيث تعتبر هذه الغرامة كوسيلة لردع الراكب المخالف ولعدم تكرار المخالفة التي تؤدى الى تأخير القطارات.