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اعترافات عاطل: "تاجرت فى الهيروين عشان أعمل فلوس بس وقعت فى إيد الحكومة"

الخميس، 18 يونيو 2020 11:00 م
اعترافات عاطل: "تاجرت فى الهيروين عشان أعمل فلوس بس وقعت فى إيد الحكومة" مخدر الهيروين_ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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" أهلى ربوني كويس بس أنا اللى غلطت ومشيت ورا أصحاب السوء وسلمت عقلى للشيطان ، كنت فاكر أنى ذكى وهعمل فلوس كتير ومش هقع ، واتقبض عليا بتهمة ترويج الهيروين ولازم ادفع ثمن غلطى فى حق عيلتى ونفسى" .

بتلك الكلمات اعترف " ن.ص " 35 سنة، عاطل، خلال التحقيقات التى باشرتها معه نيابة عين شمس، عقب القبض عليه متلبسا بحيازة وترويج الهيروين.

وأوضح  المتهم أنه أدمن تعاطى المواد المخدرة على يد أصحاب السوء، وواجهته النيابة العامة بتحريات المباحث التي كشفت عن اتخاذه من دائرة قسم شرطة عين شمس، مكانًا لترويج تجارته غير المشروعة، بغرض توفير متطلباته المعيشية، وما يتعاطاه من المواد المخدرة وتحقيق الثراء السريع.

بدأت القضية بنجاح رجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، فى القبض على "ن.ص" 35 سنة  عاطل، مقيم فى عين شمس، وبحوزته كمية كبيرة  من مخدر الهيروين، قبل ترويجها على عملائه فى المنطقة.

وكشفت معلومات رجال المباحث عن اتهامه فى قضايا حيازة وترويج المواد المخدرة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، وباشرت التحقيق.

وفى سياق آخر تمكن رجال المباحث الزاوية الحمراء من ضبط مسجل خطر مقيم بدائرة القسم، عثر بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة مخدر الهيروين، قبل ترويجها على عملائهما، بلغت 500 جرام من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، هاتف محمول، بقصد الاتجار. البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، معلومات تفيد بقيام عاطل " مسجل خطر " بالإتجار فى المواد المخدرة.

 


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