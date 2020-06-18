اضبط مخالفة .. بالوعة صرف صحى تهدد حياة أهالى قرية فرسيس فى الغربية

يعانى أهالي قرية فرسيس التابعة لمركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية ، بسبب بالوعة صرف صحي مكشوفة بدون غطاء في أحد الشوارع الرئيسية منذ عدة أيام، دون تدخل أحد من المسئولين.
وقال الأهالي أن القائمين على مشروع الصرف الصحي تركوا البهلوان بدون غطاء بإحدى الشوارع الرئيسية أمام جمعية أبناء فرسيس ، وأن المشروع يتوقف كل فترة والذي بدأ العمل به منذ قرابة عامين ولم ينتهي حتى الآن ، مطالبين محافظ الغربية بإنهاء المشروع وتغطية البالوعات حفاظا على حياة الأطفال وكبار السن .
وكانت حالة من الغضب سادت بين أهالي مجلس قروي شرشابة التابع لمركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية ، وذلك بسبب الاهمال الشديد للأجهزة التنفيذية لأحد أكبر المجالس القروية بالمحافظة والانتشار الكبير للقمامة وتلوث الترع التي تستخدم في ري الأراضي الزراعية .
ورصد " اليوم السابع " خلال جولته داخل مجلس قروي شرشابة وبطريق قرية ميت المخلص ، تراكم القمامة ومخالفات تنظيف الترع على جانبي الطريق ، مما يؤدي إلى انبعاث الروائح الكريهة والحشرات الضارة ، في الوقت التي تحارب فيه الدولة وباء اجتاح العالم بأكمله .
وقال هشام السنباطي أحد أهالي القرية ، أن القرية تشهد إهمال كبير من الأجهزة التنفيذية ، فالقمامة تنتشر في جميع الأماكن والشوارع الرئيسية والفرعية ، فبالرغم من المناشدات العديدة لمحافظ الغربية في زياراته التي لا جدوى لها إلا أن الأمر لم يتغير في شي ، وأصبح الطريق عبارة عن مقلب للقمامة وانتشار الأمراض .
وأضاف : يؤكد أكثر من حالة إصابة بفيروس كورونا وظهرت نتائجها إيجابية داخل القرية ، وتقوم الاهالي بشن حملات عديدة لتطهير وتعقيم القرية ، ولكن كيف يتم التطهير والتعقيم مع انتشار تلك الكارثة على جانبي الطريق ، الأمر الذي أصبح يشكل خطورة أكبر على حياتنا .
وطالب الأهالي محافظ الغربية ورئيس مدينة زفتي ، بشن حملات تطهير ترعة الساحل بقرية كفر السحيمية من القمامة والتي تستخدم في ري الأراضي الزراعية ، وكذالك رفع القمامة وتنظيف طريق قرية ميت المخلص حفاظا على حياة المواطنين .
بالوعة صرف بدون غطاء.
بالوعة صرف بدون غطاء
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