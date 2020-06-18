اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 يونيو 2020 02:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اضبط مخالفة .. بالوعة صرف صحى تهدد حياة أهالى قرية فرسيس فى الغربية

الخميس، 18 يونيو 2020 02:00 ص
اضبط مخالفة .. بالوعة صرف صحى تهدد حياة أهالى قرية فرسيس فى الغربية بالوعة صرف صحي تهدد حياة الاهالي
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يعانى أهالي قرية فرسيس التابعة لمركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية ، بسبب بالوعة صرف صحي مكشوفة بدون غطاء في أحد الشوارع الرئيسية منذ عدة أيام، دون تدخل أحد من المسئولين.
 
وقال الأهالي أن القائمين على مشروع الصرف الصحي تركوا البهلوان بدون غطاء بإحدى الشوارع الرئيسية أمام جمعية أبناء فرسيس ، وأن المشروع يتوقف كل فترة والذي بدأ العمل به منذ قرابة عامين ولم ينتهي حتى الآن ، مطالبين محافظ الغربية بإنهاء المشروع وتغطية البالوعات حفاظا على حياة الأطفال وكبار السن .
 
وكانت حالة من الغضب سادت بين أهالي مجلس قروي شرشابة التابع لمركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية ، وذلك بسبب الاهمال الشديد للأجهزة التنفيذية لأحد أكبر المجالس القروية بالمحافظة والانتشار الكبير للقمامة وتلوث الترع التي تستخدم في ري الأراضي الزراعية .
 
ورصد " اليوم السابع " خلال جولته داخل مجلس قروي شرشابة وبطريق قرية ميت المخلص ، تراكم القمامة ومخالفات تنظيف الترع على جانبي الطريق ، مما يؤدي إلى انبعاث الروائح الكريهة والحشرات الضارة ، في الوقت التي تحارب فيه الدولة وباء اجتاح العالم بأكمله .
 
وقال هشام السنباطي أحد أهالي القرية ، أن القرية تشهد إهمال كبير من الأجهزة التنفيذية ، فالقمامة تنتشر في جميع الأماكن والشوارع الرئيسية والفرعية ، فبالرغم من المناشدات العديدة لمحافظ الغربية في زياراته التي لا جدوى لها إلا أن الأمر لم يتغير في شي ، وأصبح الطريق عبارة عن مقلب للقمامة وانتشار الأمراض .
 
وأضاف : يؤكد أكثر من حالة إصابة بفيروس كورونا وظهرت نتائجها إيجابية داخل القرية ، وتقوم الاهالي بشن حملات عديدة لتطهير وتعقيم القرية ، ولكن كيف يتم التطهير والتعقيم مع انتشار تلك الكارثة على جانبي الطريق ، الأمر الذي أصبح يشكل خطورة أكبر على حياتنا .
 
وطالب الأهالي محافظ الغربية ورئيس مدينة زفتي ، بشن حملات تطهير ترعة الساحل بقرية كفر السحيمية من القمامة والتي تستخدم في ري الأراضي الزراعية ، وكذالك رفع القمامة وتنظيف طريق قرية ميت المخلص حفاظا على حياة المواطنين .
 
بالوعة صرف بدون غطاء.
بالوعة صرف بدون غطاء.

بالوعة صرف بدون غطاء
بالوعة صرف بدون غطاء

 


اخبار مصر اليوم

اخبار عاجلة

اخبار مصرية

اخبار الغربية

محافظ الغربية

فرسيس

بالوعة صرف بدون غطاء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
واجبات إلزامية على نواب "الشيوخ".. حظر التعامل بالواسطة فى أموال الدولة الأبرز

واجبات إلزامية على نواب "الشيوخ".. حظر التعامل بالواسطة فى أموال الدولة الأبرز

قانون العمل: 11 واجبا و6 محظورات ينبغى على العامل الالتزام بها

قانون العمل: 11 واجبا و6 محظورات ينبغى على العامل الالتزام بها

"تنسيقية الأحزاب": مبادرة الوعى أمان مستمرة بتقديم الدعم لأهالينا وللأطقم الطبية

"تنسيقية الأحزاب": مبادرة الوعى أمان مستمرة بتقديم الدعم لأهالينا وللأطقم الطبية

محافظ مطروح: توفير أتوبيسات لنقل العائدين من ليبيا لمقر إقامتهم ببنى سويف

محافظ مطروح: توفير أتوبيسات لنقل العائدين من ليبيا لمقر إقامتهم ببنى سويف

أخبار × 24 ساعة..السيسى يكلف أجهزة الدولة بانهاء أزمة المصريين المحتجزين بليبيا

أخبار × 24 ساعة..السيسى يكلف أجهزة الدولة بانهاء أزمة المصريين المحتجزين بليبيا

وزير الكهرباء: أصغر قرية فى مصر ستحصل على الخدمة بأعلى جودة قريبا

وزير الكهرباء: أصغر قرية فى مصر ستحصل على الخدمة بأعلى جودة قريبا

الصحة: فحص "قرب" الدم بتكنولوجيا الحمص النووى للتأكد من خلوها من الفيروسات

الصحة: فحص "قرب" الدم بتكنولوجيا الحمص النووى للتأكد من خلوها من الفيروسات

التموين: 10 ملايين صاحب بطاقة سجلوا أرقام هواتفهم على موقع "دعم مصر" حتى الآن

التموين: 10 ملايين صاحب بطاقة سجلوا أرقام هواتفهم على موقع "دعم مصر" حتى الآن

الزراعة: ارتفاع صادرات البصل والثوم لـ282 ألف طن إلى جميع الأسواق العالمية

الزراعة: ارتفاع صادرات البصل والثوم لـ282 ألف طن إلى جميع الأسواق العالمية

الصحة: توفير 100 سرير رعاية مركزة و20 جهاز تنفس صناعى بمستشفيات محافظة الجيزة

الصحة: توفير 100 سرير رعاية مركزة و20 جهاز تنفس صناعى بمستشفيات محافظة الجيزة

وزيرة الهجرة: 57 ألف مصرى عادوا إلى أرض الوطن منذ بداية جائحة كورونا

وزيرة الهجرة: 57 ألف مصرى عادوا إلى أرض الوطن منذ بداية جائحة كورونا

الصحة: تسجيل 1363 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 84 وفاة

الصحة: تسجيل 1363 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 84 وفاة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة