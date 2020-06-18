اليوم السابع
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اسناد تنفيذ شبكة المياه بشطورة لشركة العبد بتكلفة 50 مليون جنيه

الخميس، 18 يونيو 2020 12:51 م
اسناد تنفيذ شبكة المياه بشطورة لشركة العبد بتكلفة 50 مليون جنيه محطة مياه شطورة أرشيف
كتب عبد الحليم سالم

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 كشف مصدر بقطاع الأعمال العام ، إنه تم سحب أعمال تنفيذ شبكة مياه الشرب التابعة لمحطة مياه شطورة بمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج من شركة المقاولات المصرية " مختار إبراهيم" واسنادها إلى الشركة المساهمة المصرية العبد  إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ، بتكلفة 50 مليون جنيه  ،وذلك لسرعة انجازها تزامنا مع تنفيذ شركة العبد لأعمال المرحلة الثانية من توسعات محطة مياة شطورة بقيمة تبلغ نحو 100 مليون جنيه.

اضاف المصدر ل" اليوم السابع" أن شركة العبد تسلمت الأعمال بالفعل وجارى التنفيذ ؛ لسرعة الانتهاء منها لخدمة مئات الآلاف من المواطنين ، حيث تم الانتهاء وافتتاح المرحلة الأولى عام 2017  بعد دخولها الخدمة فعليا وبلغت تكلفتها نحو  300 مليون جنيه، وتعمل بطاقة تصميمية ‏51‏ ألف متر مكعب  يوميا وتخدم 300 ألف نسمة.

يشار أن النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تبنى حملة لسحب الأعمال المتأخرة من شركة المقاولات المصرية  لافتا فى تصريحات سابقة له فى البرلمان  ،أنه لم تتم الاستفادة سوى بحوالى 30% من محطة شطورة  نتيجة تبقى أعمال الشبكات    وبناءً عليه تم حرمان حوالى 20 قرية و100 نجع تابع، تخدم حوالى 300 ألف مواطن من خدمة المياه من هذه المحطة، وذلك يمثل إهدار للمال العام ولصحة المواطنين ويجب تحديد المسئولية فى هذه المشكلة ومحاسبة المسئول عنها وسرعة حل المشكلة وضخ المياه للقرى المحرومة من هذه المحطة" .


محطة مياه شطورة

قطاع الاعمال العام

شركة المقاولات المصرية

شركة العبد

القابضة للتشييد والتعمير

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