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الخميس، 18 يونيو 2020 02:56 م
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استكمال أعمال رصف ميدان الرفاعى وسط مدينة العريش.. صور

الخميس، 18 يونيو 2020 02:26 م
استكمال أعمال رصف ميدان الرفاعى وسط مدينة العريش.. صور جانب من الرصف
شمال سيناء ـ محمد حسين

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أعلنت منطقه تعمير شمال سيناء استكمال أعمال الرصف لميدان الرفاعي، فى اطار استمرار العمل بالمشاريع لإنهائها في ميعادها، تمهيدا للافتتاح الرسمي .

واوضح بيان لمنطقة تعمير شمال سيناء، أن المهندس ناجى إبراهيم رئيس المنطقة تفقد سير العمل فى استكمال أعمال الرصف ومراجعة الموقف التنفيذى لخطة التنفيذ.

ويقع ميدان الرفاعى أمام مسجد الرفاعى وسط مدينة العريش، يعتبر ميدان استراتيجى مهم حيث تتقاطع فيه شرايين مدينة العريش الثلاث التى تصل شرق المدينة وشمالها وغربها بجنوبها.

وقال رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، إن أعمال التجميل والانشاءات التى تمت فى الميدان تضمنت أعمال توسعة لمساحاته الخضراء، وأحيط بسور سيكون جدارية ببوابات فضلًا عن مساحات خضراء .

واوضح أن محافظة شمال سيناء، وجهاز تعمير سيناء لافتتاح ميدان الرفاعى والساعة، نهاية الشهر الجارى بعد الانتهاء من أعمال الإنشاءات الرئيسيّة .

واشار رئيس منطقة تعمير شمال سيناء إلى أن ميدان الرفاعى والساعة من بين 5 ميادين يجرى العمل فيها فى مدينة العريش تحت رعاية ومتابعة اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وتنفيذ جهاز تعمير سيناء.

اضاف انه تمت أعمال الاستلام للميادين، وبدأت فيها أعمال رصف الشوارع بطبقة الأسفلت وتم مراجعة موقف الانتهاء منها ، لافتا إلى أن ميدان الساعة ميدان يقع على ساحل مدينة العريش على مسار الطريق الدولى الساحلى القنطرة رفح ، وشهد الميدان أعمال رفع كفاءة كلية وتمييزه بساعة واضاءة ونافورة ومجسمات ومساحات خضراء، وأصبح الآن بمثابة مكان ترفيه أول للأهالى على مقربة من ساحل المدينة، وتم رصف كامل الميدان والشوارع المرتبطة به ليكون متنفساً للمواطنين ويخدم الميدان ما يقرب من 30 ألف نسمة، حيث يقع فى منطقة مكتظة بالسكان والمنشآت الخدمية الهامة.

 

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