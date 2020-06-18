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استقرار سعر الدولار أمام الجنيه اليوم.. ويسجل بالبنك الأهلى 16.11 للشراء

الخميس، 18 يونيو 2020 10:29 ص
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه اليوم.. ويسجل بالبنك الأهلى 16.11 للشراء الدولار
كتبت سماح حمدى

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استقرت أسعار الدولار اليوم الخميس 18-6-2020، وذلك طبقا لأسعار إغلاق أمس الأربعاء، أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 16.11 جنيه للشراء و16.21 جنيه للبيع.
 
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:
 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.12 جنيه للشراء.
 
16.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.11 جنيه للشراء.
 
16.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

16.11 جنيه للشراء.
 
16.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.13 جنيه للشراء.
 
16.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.13 جنيه للشراء.
 
16.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.13 جنيه للشراء.
 
16.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.12 جنيه للشراء.
 
16.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

16.13 جنيه للشراء.
 
16.23 جنيه للبيع.
 
 
وأعلن البنك المركزى مؤخرا، أن رصيد احتياطى النقد الأجنبى بلغ نحو 37.037 مليار دولار فى نهاية أبريل الماضى مقابل نحو 40.108 مليار دولار بنهاية مارس، حيث تم استخدم حوالي 3.1 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الدولي خلال شهر أبريل الماضي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبى لضمان استيراد السلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى سداد التزامات دولية خاصة بالمديونية الخارجية للدولة تقدر بنحو 1.6 مليار دولار، والتي تضمنت استحقاق سندات دولية بقيمة مليار دولار، وكذلك خروج بعض المستثمرين من خلال آلية البنك المركزى لتحويل أموال المستثمرين الأجانب.
 
الدولار الأمريكى هو العملة الرسمية بالولايات المتحدة الأمريكية ويساوى 100 سنت، ويرمز له بالرمز USD.

 


أسعار الدولار

سعر الدولار اليوم

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم فى مصر

الدولار اليوم

الدولار

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