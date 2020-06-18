استدعاء ضابط التحريات فى واقعة ضبط 3 عاطلين بتهمة السرقة بالإكراه فى البساتين

أمرت نيابة البساتين باستدعاء ضابط التحريات فى واقعة ضبط 3 عاطلين، لسرقتهم المواطنين بالإكراه أعلى دائرى البساتين، بعد استقلالهم دراجة بخارية أعلى الطريق ، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة البساتين، بلاغات من الأهالى بقيام 3 أشخاص يستقلون دراجة بخارية و يسرقونهم بالإكراه و يلقون الحجارة عليهم فى حالة تتبعهم بالطريق الدائري، دائرة القسم، وبتكثييف التحريات بعد انتشار مقاطع بفيس بوك لهم ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، ومن خلال عرض صور المتهمين القبض عليهم واعترفوا بارتكابهم لوقائع السرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى تطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخري .