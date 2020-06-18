اليوم السابع
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الخميس، 18 يونيو 2020 05:01 م
خالد صلاح
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ارتفاع معظم مؤشرات الخليج الرئيسية قبيل اجتماع أوبك

الخميس، 18 يونيو 2020 03:37 م
ارتفاع معظم مؤشرات الخليج الرئيسية قبيل اجتماع أوبك أوبك
رويترز

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أغلقت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج على ارتفاع اليوم الخميس، لتعوض خسائرها التي تكبدتها في وقت سابق من الجلسة، وذلك قبيل اجتماع بين منتجي أوبك وحلفائهم لبحث استراتيجية الإنتاج.

 تعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما بات يعرف بمجموعة أوبك+، اجتماعا عبر الإنترنت اليوم لمناقشة مستقبل خفض إنتاج غير مسبوق يبلغ 9.7 مليون برميل يوميا.

وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 0.6 بالمئة، مع صعود سهم عملاق النفط أرامكو السعودية 1.4 بالمئة ومنتج البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.5 %.

كانت أرامكو أتمت أمس الأربعاء شراء 70 % في سابك مقابل 69.1 مليار دولار مع تمديد فترة السداد لثلاث سنوات حتى 2028 في غضون ذلك، ارتفعت صادرات المملكة من النفط الخام في ابريل لتصل إلى 10.237 مليون برميل يوميا من 7.391 مليون برميل يوميا في مارس، حسبما أظهرته بيانات رسمية اليوم.

وزاد المؤشر القطري واحدا بالمئة يقوده سهم مصرف قطر الإسلامي الذي ارتفع 2.1% وسهم منتج البتروكيماويات صناعات قطر بمكاسب بلغت 2.3 %.

وفي دبي، ارتفع المؤشر 0.4 بالمئة، مدعوما بزيادة 3% في سهم بنك الإمارات دبي الوطني و2.1 بالمئة في بنك دبي الإسلامي.

لكن مؤشر أبوظبي خالف الاتجاه العام، ليغلق منخفضا 0.7 %وتراجعت أسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 1.7 %، في حين نزل سهم شركة الاستزراع السمكي العالمية القابضة 3.9بالمئة.

وخارج الخليج، فقد المؤشر المصري القيادي 0.4 بالمئة مع هبوط أسهم البنك التجاري الدولي 0.3 بالمئة وطلعت مصطفى القابضة 2.4 %.

تتطلع الحكومة المصرية إلى اقتراض أكثر من مليار دولار، حسبما أوردته رويترز نقلا عن مصدرين مطلعين.

  تأتي خطة التمويل في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من تداعيات تفشي فيروس كورونا، الذي ألحق ضررا جسيما بقطاعي السياحة والإنشاءات.

   

 السعودية    ارتفع المؤشر 0.6 % إلى 7356 نقطة

 أبوظبي      تراجع المؤشر 0.7 % إلى 4345 نقطة

 دبي         ارتفع المؤشر 0.4 % إلى 2078 نقطة

 قطر         ارتفع المؤشر 1% إلى 9320 نقطة

 مصر         تراجع المؤشر 0.4 % إلى 10856 نقطة

 البحرين     استقر المؤشر عند 1274 نقطة

 سلطنة عمان  تراجع المؤشر 0.1 % إلى 3516 نقطة

 الكويت      تراجع المؤشر 0.6 % إلى 5444 نقطة  


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