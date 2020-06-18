ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.27% بمستهل التعاملات

كتب ـ هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل بجلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.27% رابحاً 19.47 نقطة ليصل إلى مستوى 7329.14 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 7.94% خاسراً 753.84 نقطة ليصل إلى مستوى 8742.13 نقطة، وبلغ حجم التداول 103.8 مليون سهم بقيمة 1.9 مليار ريال.

وصعد 15 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.30%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.62%، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.61%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.55%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.54%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.50%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.48%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.40%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.37%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.34%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.21%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.17%، ثم قطاعي الاتصالات والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.16%، فيما تراجع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.23%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.68%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.21%، ثم قطاع التطبيقات والخدمات التقنية بنسبة 0.11%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.04%.

وقفز 104 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم " أليانز إس إف" بنسبة 9.91%، ثم سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 7.07%، ثم سهم "صناعة الورق" بنسبة 7.02%، فيما تراجع 65 سهماً على رأسها سهم "دور" بنسبة 2.51%، ثم سهم "الجوف" بنسبة 1.84%، ثم سهم "الخبير ريت" بنسبة 1.29%، فيما تصدر سهم "سيرا" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 326.7 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة أرامكو توتال العربية للخدمات، النتائج المالية المرحلية للربع الأول المنتهي في 31 مارس لعام 2020 للشركة الأم، أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب)، وبلغ إجمالي الإيرادات 5.6 مليون ريال سعودي خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 10.3 مليون ريال سعودي خلال الربع المماثل من العام الماضي، وتحولت الشركة إلى الخسارة وبلغت 645.8 ألف ريال مقابل 52.5 ألف ريال، يعود سبب الخسارة إلى القيام بأعمال صيانة مجدولة لوحدات خط الإنتاج الثاني للمصفاة في الربع الأول من عام 2020 والذي تسبب في انخفاض الدخل بالإضافة إلى انخفاض هوامش التكرير والبتروكيماويات الناجمة عن أوضاع السوق.