إسلام أباد (أ ش أ)

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى باكستان إلى 160118 حالة، فى حين بلغ إجمالى عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 3093 حالة، وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الخميس أنه تم تسجيل 395 حالة إصابة جديدة في العاصمة إسلام أباد و37 حالة في إقليم أزاد جامو وكشمير، وذلك خلال ال24 ساعة الماضية.