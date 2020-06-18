ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى باكستان إلى 160118 حالة، فى حين بلغ إجمالى عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 3093 حالة، وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الخميس أنه تم تسجيل 395 حالة إصابة جديدة في العاصمة إسلام أباد و37 حالة في إقليم أزاد جامو وكشمير، وذلك خلال ال24 ساعة الماضية.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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