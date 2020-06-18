ارتفاع حالات التعافى من كورونا بالوادى الجديد إلى 79 وخروجهم من العزل

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان صحفي، تعافى ٧٩ مصابا من فيروس كورونا على مستوى المحافظة حتى الآن، وخروجهم من العزل الصحى، وسلبية التحاليل لـ ٣٧١ مواطنا، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل، إلا في حالات الضرورة القصوى، وتطبيق الالتزام أيضا بمواعيد الحظر، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء الكمامة في حال التواجد خارج المنزل للضرورة بالأماكن العامة.

وقال المحافظ إن المحافظة سجلت ١٦ إصابة جديدة حتى يوم أمس الأربعاء بفيروس "كورونا" بمراكز الخارجة والداخلة والفرافرة ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى ١٦٨ حالة منهم ١١ وفيات.

أكد الزملوط، تخصيص رقمين بمديرية الصحة بالمحافظة بقطاع الطب الوقائي لتلقي استفسارات المواطنين عن فيروس وهما (0922929038 – 0922936467)، وخط الشكاوى و"الواتس آب" الخاص بالمحافظة رقم(01014814825) وخط ساخن 114 ورقم أرضي 0922926183 لتلقي بلاغات أو ظهور أي أعراض الإصابة بالمرض.

وأوضح أن جميع البلاغات والاستفسارات والشكاوى، يجري الرد عليها مباشرة وتحويلها للمختصين مع متابعة جميع البلاغات الخاصة بوجود أو رصد أي إصابات جديدة أو ظهور أعراض الإصابة لاتخاذ اللازم نحوها.