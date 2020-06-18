اليوم السابع
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الخميس، 18 يونيو 2020 03:23 م
خالد صلاح
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إيطاليا تلقى القبض على 11 شخصا من عناصر مافيا "ندرانجيتا"

الخميس، 18 يونيو 2020 03:04 م
إيطاليا تلقى القبض على 11 شخصا من عناصر مافيا "ندرانجيتا" أرشيفية
وكالات

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ألقت الشرطة الإيطالية، اليوم، القبض على 11 شخصا، في إطار متابعتها لعملية مُحكمة كانت بدأتها العام الماضي ضد عناصر مافيا ندرانجيتا، والتي أسفرت عن إلقاء القبض على نحو 330 شخصا.

وووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح بيان صادر عن شرطة الدرك (كارابينيري) أنه قد تم إلقاء القبض على المشتبه بهم في منطقة كالابريا جنوبي البلاد، والتي تضم مافيا ندرانجيتا، وكذلك في منطقة فلورنسا وأجزاء أخرى من إيطاليا، مبينًا أنه بالإضافة إلى الـ11 الذين تم إلقاء القبض عليهم، كان هناك سبعة أشخاص صدرت بحقهم أوامر بحظر الإقامة، كما تم وضع أكثر من 60 شخصا آخرين قيد التحقيق.

يشار إلى أن مافيا "ندرانجيتا" تُعرف بأنها أقوى جماعة تعمل في الجريمة المنظمة في العالم، وهي تهيمن على تجارة الكوكايين العالمية، ومن بين جماعات المافيا الإيطالية البارزة الأخرى، مافيا "كامورا" من منطقة نابولي.


ايطاليا

الشرطه الايطاليه

ندرانيجيتا

مافيا ندرانيجيتا

اخبار ايطاليا

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