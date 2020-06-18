إيران: اختبرنا بنجاح صاروخا بحريا جديدا

رويترز

قالت إيران اليوم الخميس، إن سلاح البحرية اختبر بنجاح إطلاق صاروخ كروز محلي الصنع أثناء تدريبات عسكرية في شمال المحيط الهندي وقرب مدخل الخليج.

وتأتي تجربة إطلاق الصاروخ في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تمديد حظر سلاح تفرضه الأمم المتحدة على إيران ويحل أجله في أكتوبر بموجب اتفاق إيران النووي الموقع عام 2015 مع القوى العالمية وانسحبت واشنطن من الاتفاق.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء "أثناء التدريبات تم بنجاح إطلاق صواريخ قصيرة المدى وطويلة المدي أرض-بحر وبحر-بحر من الساحل ومن على سفن وأصابت أهدافها بدقة كبيرة".

وأضافت الوكالة أن الجيل الجديد من صواريخ كروز التي يبلغ مداها 280 كيلومترا اختبر أثناء تدريبات البحرية الإيرانية في خليج عمان الواقع قرب مضيق هرمز عند مدخل الخليج وفي شمال المحيط الهندي.

وقالت إيران في أبريل إنها زادت مدى صواريخها البحرية إلى 700 كيلومتر.

ويقول محللون عسكريون غربيون إن إيران عادة ما تبالغ في قدرات أسلحتها لكن المخاوف من برنامجها للصواريخ الباليستية طويلة المدى أسهم في اتخاذ الولايات المتحدة قرار الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي يهدف لتحجيم طموح إيران النووي في مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.