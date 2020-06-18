إلزام محلات العصائر والمطاعم بالمحلة باستخدام أكواب بلاستيك للحد من انتشار كورونا

الغربية عادل ضرة

أجرى محمد عبد الغنى عيد رئيس حى ثان المحلة بمحافظه الغربية يرافقه لجنة من إدارة الرقابة والمتابعة جولة على المحلات التجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وشدد رئيس الحى على أصحاب المحلات التجارية ومحلات تجهيز الأطعمة والمأكولات ومحلات العصائر والمشروبات الطازجة بارتداء الكمامات واستخدام الأكواب البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بدلاً من الأكواب الزجاجية وإلزام أصحاب المحلات بوضع سلة مهملات للتخلص من الأكواب المستخدمة بطريقة آمنه وصحية و بشكل حضارى و اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لمجابهة الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

من ناحية اخرى تراقب مدينة المحلة الكبرى فى محافظة الغربية، اليوم، التزام السائقين والركاب بقرارات ارتداء الكمامة فى المواصلات العامة، وذلك تنفيذا للإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

وشدد رئيس الحى على السائقين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامه وأشاد بالتزام الكثير من المواطنين بارتداء الكمامه، مناشدا بعض المواطنين غير الملتزمين بارتداء الكمامه وعدم احقيتهم فى استخدام وسائل المواصلات دون ارتداء الكمامة.

فيما نفذ حى ثانى المحلة الكبرى حملة لإصلاح أعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية والفرعية بمنطقة منشية البكرى وشارع المدارس ومنطقة سكة وفتى العمومى وشارع الجمهورية العمومى تحت إشراف جهاز الإنارة بالحى.

كما قام جهاز النظافة برئاسة حى ثان طنطا بمحافظة الغربية برفع القمامة والمخلفات والتراكمات التاريخية بمنطقة نايف خلف شركة طنطا للزيوت والصابون وطريق كورنيش ترعة القاصد بعد قيام الأهالى بإلقاء القمامة بطول الكورنيش أمام الشركة.

كان عدد كبير من الأهالى قد طالبوا المسئولين التنفيذيين بالحى بالتنسيق مع مجلس مدينة طنطا بضرورة رفع تراكمات القمامة ومخلفات الهدم والمخلفات الموجودة بشارع نايف عماد وأمام فرع كهرباء مركز طنطا وشارع الكورنيش أمام شركة الزيوت والصابون كما طالب الأهالى بضرورة رفع القمامة التاريخية من على آلكوبرى الموجود أمام مرور الطريق السريع والتى يتم القاؤها على الكوبرى وترعة القاصد يوميا.