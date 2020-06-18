اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 يونيو 2020 10:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إلزام محلات العصائر والمطاعم بالمحلة باستخدام أكواب بلاستيك للحد من انتشار كورونا

الخميس، 18 يونيو 2020 10:14 م
إلزام محلات العصائر والمطاعم بالمحلة باستخدام أكواب بلاستيك للحد من انتشار كورونا محل عصائر بالمحلة
الغربية عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى محمد عبد الغنى عيد رئيس حى ثان المحلة بمحافظه الغربية يرافقه لجنة من إدارة الرقابة والمتابعة جولة على المحلات التجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وشدد رئيس الحى على أصحاب المحلات التجارية ومحلات تجهيز الأطعمة والمأكولات ومحلات العصائر والمشروبات الطازجة بارتداء الكمامات واستخدام الأكواب البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بدلاً من الأكواب الزجاجية وإلزام أصحاب المحلات بوضع سلة مهملات للتخلص من الأكواب المستخدمة بطريقة آمنه وصحية و بشكل حضارى و اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لمجابهة الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

من ناحية اخرى تراقب مدينة المحلة الكبرى فى محافظة الغربية، اليوم، التزام السائقين والركاب بقرارات ارتداء الكمامة فى المواصلات العامة، وذلك تنفيذا للإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

وشدد رئيس الحى على السائقين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامه وأشاد بالتزام الكثير من المواطنين بارتداء الكمامه، مناشدا بعض المواطنين غير الملتزمين بارتداء الكمامه وعدم احقيتهم فى استخدام وسائل المواصلات دون ارتداء الكمامة.

فيما نفذ حى ثانى المحلة الكبرى حملة لإصلاح أعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية والفرعية بمنطقة منشية البكرى وشارع المدارس ومنطقة سكة وفتى العمومى وشارع الجمهورية العمومى تحت إشراف جهاز الإنارة بالحى.

كما قام جهاز النظافة برئاسة حى ثان طنطا بمحافظة الغربية برفع القمامة والمخلفات والتراكمات التاريخية بمنطقة نايف خلف شركة طنطا للزيوت والصابون وطريق كورنيش ترعة القاصد بعد قيام الأهالى بإلقاء القمامة بطول الكورنيش أمام الشركة.

كان عدد كبير من الأهالى قد طالبوا المسئولين التنفيذيين بالحى بالتنسيق مع مجلس مدينة طنطا بضرورة رفع تراكمات القمامة ومخلفات الهدم والمخلفات الموجودة بشارع نايف عماد وأمام فرع كهرباء مركز طنطا وشارع الكورنيش أمام شركة الزيوت والصابون كما طالب الأهالى بضرورة رفع القمامة التاريخية من على آلكوبرى الموجود أمام مرور الطريق السريع والتى يتم القاؤها على الكوبرى وترعة القاصد يوميا.

FB_IMG_1592510074979
 
FB_IMG_1592510077976
 
FB_IMG_1592510095501
 
FB_IMG_1592510125257

 


اخبار عاجله

حى ثان المحله

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مدينة المحلة تراقب التزام السائقين بارتداء الكمامة.. صور

الخميس، 18 يونيو 2020 04:34 م

صيانه أعمدة الإنارة بحى ثان المحلة ورفع القمامة والمخلفات بحى ثان طنطا

الخميس، 18 يونيو 2020 10:07 ص

وكيل صحة الغربية يحل واقعة "أكفان وكمامات" مستشفى المحلة للتحقيق

الخميس، 18 يونيو 2020 04:19 ص

هل يتدخل محافظ الغربية لتشغيل 15جهاز تنفس صناعى بصدر المحلة فى ظل أزمة كورونا؟. مجير المستشفى: لدينا 8 أجهزة معطلة.. ووكيل الصحة: التواصل مع المقاول المسئول عن تجهيز المستشفى لسرعة تركيب كابل الكهرباء للعناية

الأربعاء، 17 يونيو 2020 10:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم: لجان الامتحانات جاهزة لاستقبال 650 ألف طالب الأحد المقبل

التعليم: لجان الامتحانات جاهزة لاستقبال 650 ألف طالب الأحد المقبل

سيلفى الشفاء.. صور 10 متعافين من كورونا يغادرون مستشفى الإسماعيلية العام

سيلفى الشفاء.. صور 10 متعافين من كورونا يغادرون مستشفى الإسماعيلية العام

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ86 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ86 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

ماما سناء في ذمة الله.. جملة أبكت السوشيال ميديا.. فيديو

ماما سناء في ذمة الله.. جملة أبكت السوشيال ميديا.. فيديو

محافظ البحر الأحمر يؤكد استقبال أول طائرة سياحية من بلجيكا 26 يونيو الجارى

محافظ البحر الأحمر يؤكد استقبال أول طائرة سياحية من بلجيكا 26 يونيو الجارى

السيسى يجتمع برئيس الهيئة الهندسية لاستعراض عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة

السيسى يجتمع برئيس الهيئة الهندسية لاستعراض عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة

نقيب الإعلاميين في بيان :أتمنى شفاء أسامة هيكل من فيروس كورونا

نقيب الإعلاميين في بيان :أتمنى شفاء أسامة هيكل من فيروس كورونا

أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 18-6-2020.. وعيار 22 يسجل 190.56 ريال

أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 18-6-2020.. وعيار 22 يسجل 190.56 ريال

أنكرت وجود الله.. جنة تهز العالم باعتناقها الإسلام وهذا ما قالته فى بينى وبينك

أنكرت وجود الله.. جنة تهز العالم باعتناقها الإسلام وهذا ما قالته فى بينى وبينك

وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. محمد معيط: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد.. 258.5 مليار للصحة.. و241.6 مليار للتعليم قبل الجامعى.. و34 مليارا زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. محمد معيط: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد.. 258.5 مليار للصحة.. و241.6 مليار للتعليم قبل الجامعى.. و34 مليارا زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

السيسى يستعرض مع رئيس المخابرات العامة تطورات الأزمة الليبية

السيسى يستعرض مع رئيس المخابرات العامة تطورات الأزمة الليبية

فيديو.. الرئيس السيسى يهدى بطلى واقعة "حادث السير" بالقاهرة خوذتين

فيديو.. الرئيس السيسى يهدى بطلى واقعة "حادث السير" بالقاهرة خوذتين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة