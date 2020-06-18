إصابة 6 أشخاص فى حادث انهيار منزل بمدينة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شهدت منطقة مقبل بوسط مدينة بنى سويف انهيار منزل أسفر عن عدد من المصابين تم نقلهم إلى مستشفى بنى سويف الجامعى، حيث أصيب 6 أشخاص اليوم الخميس فى الحادث الذى وقع بمنطقة مقبل بمدينة بنى سويف، وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف بلاغا من قسم شرطة بنى سويف يفيد بوقوع حادث انهيار منزل ووقوع مصابين.

وعلى الفور هرعت ثلاث سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع البلاغ لنقل الحالات المصابة.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى عماد سعد عزيز 22 سنة مقيم ببا عزبة مرقص وميلاد سعد عزيز مقيم مدينة ببا عزبة مرقص ونادى محروس غالى ببا 55 سنه وهانى عادل نعيم 30 سنة ببا وميلاد عادل نعيم عياد 32 سنة وكرولس ابراهيم ابراهيم حنا 16 سنة ، جميعهم مصابون جروح وكدمات متفرقه وكسور بالزراعين.