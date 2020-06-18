إصابة نائب مدير مستشفى القنطرة غرب بفيروس كورونا

الإسماعيلية – صبرى غانم

أعلن الدكتور أحمد سعد استشارى الأطفال ونائب مدير مستشفى القنطرة غرب بالاسماعيلية، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن إصابته بفيروس كورونا وإيجابية تحليله.

وقرر "سعد"، عزل نفسه بالمنزل وكتب على صفحته: "الحمد لله على كل شيء منذ بداية جائحة كورونا وأنا أنشر الإحصائيات اليوميه لوزارة الصحة، وكنت أتوقع يومًا ما سأكون وأحد من الحالات الإيجابية نظرًا لطبيعة عملى كأستشارى بالمستشفى التى تستقبل مرضى الكورونا يوميًا، وكنت أقول للجميع الزم بيتك وحافظ على نفسك وأهلك وبلدك وأنا طبيعة عملى وواجبى تجاه وطنى واهل بلدى لا يمكنى من ذلك. اليوم التحليل إيجابى بس الحمد لله أنا بخيييير. وبطمئن الجميع اللهم احمى مصر وأهلها من كل مكروة وارفع عنا الوباء والبلاء ونسألكم الدعاء."

ويعتبر الدكتور احمد سعد هو الطبيب الثانى بمستشفى القنطرة غرب الذى أصيب بفيروس كورونا بعد إصابة الدكتور نادر الشرنوبى الذى تلقى علاجه بمستشفى العزل بأبوخليفة وعقب تماثله للشفاء عاد الدكتور نادر الشرنوبى مرة أخرى لممارسة عمله.