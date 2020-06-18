اليوم السابع
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خالد صلاح
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إصابة رئيس كازاخستان السابق نور سلطان نزارباييف بفيروس كورونا

الخميس، 18 يونيو 2020 09:39 ص
إصابة رئيس كازاخستان السابق نور سلطان نزارباييف بفيروس كورونا رئيس كازاخستان السابق، نور سلطان نزارباييف
نور سلطان (أ ش أ)

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 أعلن المكتب الصحفي لرئيس كازاخستان السابق، نور سلطان نزارباييف، اليوم الخميس، أن قائد البلاد السابق أصيب بعدوى فيروس كورونا التاجي (كوفيد-19) وهو في عزلة ذاتية حاليا، وذلك وفقا لقناة (روسيا اليوم).

وكانت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، أعلنت أمس الأربعاء، تسجيل 350 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، بزيادة 3.2% مقارنة بيوم أمس الثلاثاء.

وذكرت وزارة الصحة فى كازاخستان - في بيان (نقلته وكالة أنباء "كازين فورم" الكازاخية) - أن من بين إجمالي المصابين توجد 87 حالة جديدة في العاصمة نورسلطان، و35 حالة في مدينة ألماتي، و21 حالة أخرى في منطقة غرب البلاد.
 

وأشارت الوزارة إلى أنه منذ ظهور الوباء في كازاخستان، بلغ إجمالي عدد الحالات15.542 حالة في جميع أنحاء البلاد، خرج منهم 9647 شخصًا من الحجر الصحي بعد التأكد من شفائهم التام، بينما أودى الفيروس بحياة 88 شخصا في كازاخستان.


كازاخستان

رئيس كازاخستان

كورونا

اصابه رئيس كازاخستان بكورونا

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