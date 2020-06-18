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إصابة أسامة هيكل وزير الإعلام بفيروس كورونا (تحديث)

الخميس، 18 يونيو 2020 01:45 م
إصابة أسامة هيكل وزير الإعلام بفيروس كورونا (تحديث) اسامة هيكل وزير الاعلام
كتب محمد السيد

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أكدت مصادر بوزارة الدولة للاعلام إصابة أسامه هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام بفيروس كورونا بعد مخالطته لاحد المصابين.
 
وقالت المصادر أن هيكل يخضع حاليا للعزل المنزلى، ومن المقرر أن يجرى بعض التحاليل خلال الساعات المقبلة.
 
يذكر أن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام أكد من قبل أن وزارة الدولة للإعلام حرصت خلال الفترة الماضية على نقل صورة واضحة عن طريقة تعامل الحكومة مع أزمة كورونا، وأن تواجده ضمن فريق لجنة إدارة أزمة كورونا مكنه من الإطلاع على كافة التفاصيل والتوجهات الحكومية في التعامل مع الأزمة، موضحاً أنه بعد معظم اجتماعات اللجنة يتم عقد مؤتمر صحفي يتم بثه على الهواء مباشرة للإعلان بكل شفافية عن سياسة التعامل مع أزمة الفيروس وفق كل مرحلة.
 

وزارة الاعلام

اسامة هيكل

اخبار مصر

كورونا

اصابة اسامه هيكل بكورونا

اليوم السابع بلس

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