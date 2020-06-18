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إجلاء 3 آلاف مدنى بسبب حريق هائل ببساتين كربلاء فى العراق

الخميس، 18 يونيو 2020 07:46 م
إجلاء 3 آلاف مدنى بسبب حريق هائل ببساتين كربلاء فى العراق حريق - أرشيفية
كتب محمد جمال

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أعلن الدفاع المدنى العراقى، اليوم الخميس، إجلاء أكثر من 3 آلاف مدنى من 600 منزل، إثر حريق هائل فى بساتين نخيل بمحافظة كربلاء، بحسب روسيا اليوم.

 

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