إجلاء 3 آلاف مدنى بسبب حريق هائل ببساتين كربلاء فى العراق

كتب محمد جمال

أعلن الدفاع المدنى العراقى، اليوم الخميس، إجلاء أكثر من 3 آلاف مدنى من 600 منزل، إثر حريق هائل فى بساتين نخيل بمحافظة كربلاء، بحسب روسيا اليوم.