اليوم السابع
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الخميس، 18 يونيو 2020 01:51 م
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إجراءات إحترازية فى بكين للخروج من "دوامة" كورونا.. صور

الخميس، 18 يونيو 2020 01:02 م
إجراءات إحترازية فى بكين للخروج من "دوامة" كورونا.. صور محاولات فى بكين لمنع تفشى كورونا
رويترز

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تتخذ السلطات الصينية في العاصمة بكين، العديد من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى كورونا بين سكان المدينة بعد زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، في مقدمتها إجراء فحوصات للكشف المبكر عن الإصابة.

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سجلت العاصمة الصينية بكين 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كأكبر منطقة في البلاد التي سجلت 28 إصابة جديدة.

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وجاء في التقرير اليومي  وفق روسيا اليوم، تسجيل 28 حالة جديدة ، هناك 24 حالة محلية (21 في بكين ، واثنتان في هوباي ، وواحدة في تيانجين) ، وأربع حالات من الخارج.

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الصين

بكين

فحوصات كورونا

قيود كورونا

كورونا

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