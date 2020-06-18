اليوم السابع
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أوكرانيا تسجل 829 إصابة جديدة و23 وفاة بفيروس كورونا

الخميس، 18 يونيو 2020 11:15 ص
أوكرانيا تسجل 829 إصابة جديدة و23 وفاة بفيروس كورونا فريق طبى لمكافحة كورونا
كييف (أ ش أ)

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سجلت أوكرانيا 829 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 34 ألفا و36 حالة، ووفقًا للبيانات الصادرة عن نظام مراقبة وباء فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع، حسبما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية اليوم الخميس- أكدت أوكرانيا 23 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس خلال اليوم الماضي.

ومنذ بداية جائحة (كوفيد-19)، سجلت أوكرانيا 14 ألفا و943 حالة شفاء و966 حالة وفاة.

وكانت أوكرانيا،  سجلت أمس الاربعاء، أعلى معدل إصابات ووفيات يومى بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ منذ اندلاع الأزمة إذ بلغ عدد الإصابات 758 والوفيات 31 خلال الـ24 ساعة الماضية، وأعلن وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف - وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية أمس الأربعاء - ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 33 ألفا و234 حالة والوفيات إلى 943، وقال إنه من بين إجمالي المصابين، هناك 2445 طفلاً و5650 عاملاً في مجال الرعاية الصحية.

وأكد ستيبانوف أن أوكرانيا سجلت أكبر عدد من الحالات اليومية (758 إصابة جديدة) وأعلى عدد من الوفيات المرتبطة بالمرض (31 وفاة) منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

وسجلت البلاد 415 حالة شفاء ليصل عدد المتعافين من الفيروس إجمالاً إلى 14 ألفا و943 شخصًا في أوكرانيا.

 


اوكرانيا

الصحه الاوكرانيه

كورونا

فيروس كورونا

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