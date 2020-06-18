أوقاف البحر الأحمر تتسلم فرش المساجد الجديد استعدادا لفرشه.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية أوقاف البحر الأحمر، اليوم الخميس عن استلامها فرش المساجد الجديد للذي تحدث عنه وزير الاوقاف، ضمن الحملة الكبرى لوزارة الأوقاف بفرش المساجد على مستوى الجمهورية .

وتستعد مديرية أوقاف البحر الأحمر لفرش المساجد بالفرش الجديد استعدادا لفتح المساجد خلال الفترة القليلة المقبلة كما اكد وزير للاوقاف بفتح المساجد بالمحافظات الاقل اصابه اولا.

كانت اكدت وزارة الأوقاف أنه سيتم إقامة صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب رضى الله عنها فقط بحضور 20 مصلى فقط، على أن يتولى الشيخ أحمد دسوقي مكي مدير إدارة نشر الدين والحياة، أداء خطبة الجمعة.

وقالت الوزارة، إن موضوع خطبة الجمعة سيكون عن "أدب المحن" والأدب مع الله عز وجل والأدب مع الخلق"، مع التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة النفس، والاعتذار للإعلاميين عن عدم تمكننا من استقبالهم مراعاة للظروف الراهنة حفاظًا على الجميع.

وأقيمت صلاة الجمعة الماضية، من مسجد الحسين، حيث توجه الشيخ مصطفى عبد السلام، إمام وخطيب المسجد بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل في نهاية خطبة الجمعة اليوم، بأن يرفع الله البلاء والوباء عن مصرنا وعن العالم أجمع قائلاً:" اللهم اشف مرضانا ومرضى العالمين"