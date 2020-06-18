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أوقاف الأقصر تعلن تخصيص 10 منافذ لمشروع بيع صكوك لحوم الأضاحى

الخميس، 18 يونيو 2020 11:17 ص
أوقاف الأقصر تعلن تخصيص 10 منافذ لمشروع بيع صكوك لحوم الأضاحى أوقاف الأقصر تعلن تخصيص 10 منافذ لمشروع صكوك لحوم الأضاحى
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار تنفيذ تعليمات وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن تخصيص 10 منافذ بالمحافظة، بشأن بدأ العمل والإعلان عن مشروع بيع صكوك لحوم الأضاحى لهذا العام 2020.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر، فى بيان صحفى، أن مشروع بيع صكوك لحوم الأضاحى لهذا العام، يعد لبنه من لبنات العمل الإجتماعى، والذى هو يعد مفرده من مفردات الدور الوطنى الذى تقوم به الوزاره هذه الأيام، وتعظيماً للمردود الذى تقوم به الوزارة، فيسر أوقاف الأقصر أن تعلن عن المنافذ التى تم تخصيصها على مستوى المديرية لبيع صكوك الأضحية.

وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أن تلك المنافذ المخصصة هى كما يلى:"مسجد الرحمن الحاج صبرى بجوار فندق إيزيس – مسجد العتيق بالعوامية – مسجد الإيمان بالأقصر - مسجد السيد يوسف بالكرنك – صراف إدارة بندر الأقصر بمسجد أبوالجود – إدارة أوقاف القرنة - إدارة أوقاف أرمنت - إدارة أوقاف إسنا - مسجد سيدي أبوالحجاج الأقصري _ مسجد فاطمه الزهراء بشرق السكه الحديد بمدينة الاقصر)، حتى تكون هناك فرصة للمواطنين الراغبين فى شراء صكوك الأضاحى.

وكان قد أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار تنفيذ التعليمات المشددة والخاصة بمقاومة فيرس كورونا المستجد "كوفيد 19" ومنع إنتشار العدوى بين الأهالى، وذلك على مستوى الوزارات والقطاعات الحكومية، تقرر عدم دخول الموظفين والأهالى لمقرات وإدارات الأوقاف بالمحافظة إلا بإرتداء الكمامة الطبية والقفاز الطبى "الجوانتى"، مضيفاً أنه تم التنبيه على جميع العاملين بالمديرية وبمختلف وظائفهم الدعوية والإدارية، أنه إعتبارا من يوم الأحد المقبل، سوف يمنع الدخول إلى مقر ديوان عام المديرية والإدارات التابعه لها، إلا بعد ارتداء الكمامة الطبية والقفاز الطبى ( الجونتى)، وكذلك جميع المواطنين المحترمين الذين يترددون لقضاء مصالحهم بديوان عام المديرية أو الإدارات التابعة لها، وذلك حفاظاً على صحة الجميع، مع التنبيه المشدد بإتباع جميع التعليمات الصادرة فى هذا الشأن من الجهات ذات الإختصاص.

أوقاف الأقصر تعلن تخصيص 10 منافذ لمشروع صكوك لحوم الأضاحى (1)
أوقاف الأقصر تعلن تخصيص 10 منافذ لمشروع صكوك لحوم الأضاحى (1)

 

أوقاف الأقصر تعلن تخصيص 10 منافذ لمشروع صكوك لحوم الأضاحى (2)
أوقاف الأقصر تعلن تخصيص 10 منافذ لمشروع صكوك لحوم الأضاحى (2)

 

أوقاف الأقصر تعلن تخصيص 10 منافذ لمشروع صكوك لحوم الأضاحى (3)
أوقاف الأقصر تعلن تخصيص 10 منافذ لمشروع صكوك لحوم الأضاحى (3)

 

أوقاف الأقصر تعلن تخصيص 10 منافذ لمشروع صكوك لحوم الأضاحى (4)
أوقاف الأقصر تعلن تخصيص 10 منافذ لمشروع صكوك لحوم الأضاحى (4)

 

أوقاف الأقصر تعلن تخصيص 10 منافذ لمشروع صكوك لحوم الأضاحى (5)
أوقاف الأقصر تعلن تخصيص 10 منافذ لمشروع صكوك لحوم الأضاحى (5)

 


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