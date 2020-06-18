اليوم السابع
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أمين عام الأمم المتحدة: 10 مليون لاجئ فروا من بلادهم خلال عام

الخميس، 18 يونيو 2020 02:12 م
أمين عام الأمم المتحدة: 10 مليون لاجئ فروا من بلادهم خلال عام انطونيو جوتيريش الامين العام لأمم المتحدة
كتبت - هند المغربي

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بث أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة رسالة مصورة بمناسبة اليوم العالمي للاجئين المقرر 20 يونيو من كل عام وقال جوتيريش خلال رسالته أن ما يقرب من 80 مليون امرأة وطفل اضطروا إلى ترك ديارهم ليصبحوا لاجئين أو نازحين داخليا، وأضاف جوتيريش: "الأدهى من ذلك أن عشرة ملايين من هؤلاء الأشخاص فروا في العام الماضي وحدة مضيفا أنه في اليوم العالمي للاجئين نتعهد ببذل كل ما في وسعنا لإنهاء النزاعات ومظاهر اضطهاد التي تؤدى الى هذه الأعداد المروعة".

وأشار جوتيريش إلى سخاء وإنسانية المجتمعات والبلدان المضيفة للاجئين والتي كثيرا ما تواجه شواغل اقتصادية وأمنية خاصة بها قائلا: "نحن مدينون لهذه البلدان بشكرنا ودعمنا واستثمارنا "

وقال جوتيريش: " يجب علينا جميعا أن نعمل على إعادة إرساء سلامة النظام الدولي لحماية اللاجئين وتنفيذ التعهدات التى قطعت في المنتدى العالمي للاجئين حتى يتلقى اللاجئون والمجتمعات المضيفة الدعم الذي يحتاجون اليه".

وقال جوتيريش: "في هذا العام تشكل جائحة كوفيد -19 تهديدا إضافيا للاجئين والنازحين الذين هم بين أكثر الفئات ضعفا"، قائلا: " دعوت الحكومات في موجزي السياسي الأخير بشأن جائحة كورونا والمرتحلين من الناس الى ضمان ادماجهم في جميع جهود الاستجابة والإنعاش "

وأكد جوتيريش" أن اللاجئين والنازحين هم من أبرز من يعملون للبذل في الخطوط الامامية للاستجابة ضد كوفيد-19 فمن المخيمات في بنجلاديش إلى المستشفيات في اوروبا يعمل اللاجئون كممرضين وممرضات وكأطباء وطبيبات وكعلماء وعالمات وكمعلمين ومعلمات ويعملون في أدوار إنسانية أخرى بحيث يحمون أنفسهم ويسهمون في المجتمعات المحلية التي تستضيفهم "

وأوضح جوتيريش أنه في هذا اليوم العالمي نشكر اللاجئين على براعتهم وتصميمهم على إعادة بناء حياتهم وتحسين حياة من حولهم، قائلا: "اليوم وكل يوم نقف متحدين ومتضامنين مع اللاجئين ونعترف بالتزامنا الأساسي بإيواء الفارين من الحروب والاضطهاد".

 


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