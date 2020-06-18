أمن قنا يفض سوق بهجورة لمواجهة انتشار فيروس كورونا

قنا- وائل محمد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، اليوم الخميس، من فض سوق الخميس الشعبي، بقرية بهجورة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.



وتلقت غرفة إدارة الأزمات بالمحافظة بلاغا صباح اليوم، بتواجد زحام كبير للمواطنين بسوق بهجورة الشعبي، مما قد يتسبب في انتشار العدوى بفيروس كورونا، على الفور فضت حملة مكبرة من شرطة المرافق السوق، حرصا على سلامة المواطنين وتنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.



من ناحية أخرى وحرصا على صحة وسلامة المواطنين من ـهل قنا وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بضرورة الإبتعاد عن التجمعات واماكن الإزدحام.



وأكد محافظ قنا على ضرورة توحيد كافة الجهود فى النطاق الطبى ووضع كافة التدابير الاحترازية والخطط الوقائية المتبعة مع ضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان لمواجهه أى حالات اشتباه وعزلها لحين التأكد من إصابتها من عدمه .



ووجه كذلك بعدم شرب المياه من المُبردات الموجودة بالشوارع وعدم شرب الشيشة فى المقاهى كإجراءات إحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .



كما شدد الداودى على منع عرض اللحوم مكشوفة بمحلات الجزارة وحظر عرض السلع الغذائية أمام المحلات التجارية بالشارع.



مشيرا الى أنه سوف يتم عمل حملات يومية بالاشتراك مع الصحة والتموين والطب البيطري لمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات.





فض سوق بهجورة (1)