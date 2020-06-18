اليوم السابع
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أمن الإسماعيلية يضبط سيارة الدواجن النافقة المتداولة على الفيس بوك

الخميس، 18 يونيو 2020 08:59 م
أمن الإسماعيلية يضبط سيارة الدواجن النافقة المتداولة على الفيس بوك دواجن نافقة
الإسماعيلية – صبرى غانم

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نجحت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث الادارة العامة لمباحث التموين ورئيس مباحث تموين الإسماعيلية، فى ضبط السيارة التى تم تداول مقطع فيديو لها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أثناء تحميلها دواجن نافقة من أحد مقالب النفايات بدائرة مركز ابوصوير بمحافظة الإسماعيلية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3199 لسنة 2020 جنح مركز ابوصوير.

 

وكان اللواء جمال غزالى مساعد وزيرالداخلية  مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطاراً من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام العميد دكتور ولاء رضوان رئيس مباحث تموين الإسماعيلية، برصد مقطع فيديو مصور يتم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"لسيارة تقوم بتحميل كميات من الدجاج النافق .

 

على الفور تم تشكيل فريق بحث بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية وذلك لسرعة ضبط السيارة رقم (ر ى ص 5713) والمتواجدين فيها وسائقها ومالكها واثناء السير فى التحريات حضر "ابراهيم.ج.ا"30 عام متعهد جمع مخلفات دواجن مقيم ديرب نجم محافظة الشرقية وبمواجهته بمقطع الفيديو والتحريات اقر بقيامه باستئجار السيارة المذكورة من مالكها "محمد.ع.س" وانه يعمل فى مجال جمع المخلفات الداجنة وفقا لتعاقده مع حى ثان الاسماعيلية وذلك لتوريدها لاحدى شركات انتاج الاعلاف الحيوانية والداجنة والتى تعيد تلك المخلفات وقدم المستندات التى تؤيد صحة اقواله، كما أضاف بعدم علم مالك السيارة بطبيعة عمله فى مجال جمع المخلفات وبسؤال "هانى،ع،ا"44 عام سائق مقيم ديرب نجم محافظة الشرقية والذى يعمل سائقا بالاجرة مع مستأجر السيارة اقر بانه ذلك الشخص الذى ظهر مقطع الفيديو المصور، وأضاف أنه قام بتحميل الدجاج النافق من مقلب النفايات وقام بتوريدها لاحدى شركات انتاج الأعلاف الداجنة وإعادة تدويرها ومقرها قويسنا محافظة المنوفية وقدم ايصال استلام الشركة الدال على صحة اقواله.

 

تم التحفظ على السيارة وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط واخطرت النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

 

 

 


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