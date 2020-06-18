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أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الخميس.. السجق البلدى 110-130 جنيها

الخميس، 18 يونيو 2020 08:00 ص
أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الخميس.. السجق البلدى 110-130 جنيها لحوم
كتب أحمد حمادة

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سجلت أسعار اللحوم البلدى اليوم الخميس 18-6-2020 استقرار في معظم الأصناف وذلك في ظل الاجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة في ظل انتشار فيروس كورونا. 
 
 بحسب الأسعار المعلنة من قبل شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة استقرت أسعار  اللحوم الكندوز البلدية في السوق المصري حيث تتراوح من 120إلي 150 جنيها فى الكيلو داخل محلات الجزارة، بينما سجلت أسعار البفتيك و الاستيك كندوز 120-150 جنيها فى الكيلو، السجق 110-130  جنيها الكيلو، اللحم المفروم العادي 120-140 جنيها الكيلو، بينما سجل  البرجر البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، و الكوارع فيتراوح سعر الواحدة بين 80-100 جنيها، الكبدة البلدى بين 130-150 جنيها الكيلو. 
 
وبينما سجلت اللحوم الضأن أسعارا تتراوح بين 130- 160 جنيها للكيلو وتختلف الأسعار بحسب المنطقة، وسجلت اللحوم الجملية أسعارا تتراوح بين 90-120 جنيها الكيلو. 
 
الجدير بالذكر ان وزارة الزراعة، ممثلة الإدارة العامة للزراعات المحمية أعلنت عن  مضاعفة كميات المعروضة من السلع الغذائية والبقوليات والخضروات واللحوم والدواجن بمنافذها الثابتة، والدفع بسيارات متحركة بسعر مخفض من 20 وتصل إلى 25 % ، لرفع العبء عن المواطن. وأكد المهندس أحمد فتحى مدير عام التسويق بقطاع الزراعات المحمية، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه بناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقرر زيادة كميات السلع الغذائية واللحوم البلدية المجمدة التى تطرح بمنافذ الزراعات المحمية ، و الدفع بالعديد من المنافذ المتنقلة و زيادة المعروض من كافة أنواع اللحوم ، بلدى وسودانى ومجمد ، والدواجن بأنواعها " البط ، الفراخ ، والكبد ، والحمام ، والسمان" وأيضا الاسماك، والسلع الغذائية الاخرى ، بسعر مخفض وتخفيضات تصل لـ25%، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين
 

اللحوم

اسعار اللحوم

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