اليوم السابع
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أسعار الحديد اليوم .. تتراوح بين 922 لـ 9700 جنيها للطن

الخميس، 18 يونيو 2020 11:09 ص
أسعار الحديد اليوم .. تتراوح بين 922 لـ 9700 جنيها للطن حديد
كتب أحمد حمادة

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استقرت أسعار مواد البناء " الحديد – الأسمنت " اليوم الخميس 18 – 6 – 2020 وذلك وفقا للأسعار المعلنة من شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية. 
 
وأكد أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء أن أسعار الأسمنت  تسليم أرض المصنع تتراوح 640 – 680 جنيها للطن ، موضحا أن السعر يصل الى المستهلك بين 700 – 750 للطن بعد حساب هامش الربح للحلقات الوسيطة.
 
وأضاف الزينى فى تصريح لـ"اليوم السابع أن اسعار الحديد تشهد استقرارا حيث سجلت اليوم  9200 – 9700 جنيها  للطن من ارض المصنع ، مشيرا إلى أن سعر الطن للمستهلك يتراوح بين 9500 – 9900 للطن، مضيفا أن الاسعار العالمية لطن الحديد تتراوح بين 400 – 420 دولار للطن.
 
وكان رئيس الشعبة العامة لشعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أكد أن أزمة كورونا سببت فى عزل سوق مواد البناء وذلك لعدة أسباب منها عدم إقبال المستهلك على شراء العقارات وعدم رغبة المقاولين فى الاستثمار العقارى فى الوقت الحالى ما أدى إلى انخفاض المبيعات، وشدد على أن قرار الحكومة بعدم منح تراخيص البناء فهذا لم يشمل سوى المخالفين فقط وهم لم يكن لهم تأثير كبير فى عمليات بيع مواد البناء حيث ان القرار لم يشمل المدن الجديدة ولا حتى قطاع الأعمال.
 
رحبت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية فى وقت سابق  بقرار بقرار وزير التنمية المحلية بشأن وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء للمساكن الخاصة لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى لمدة 6أشهر.

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