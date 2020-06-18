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أسامة هيكل وزير الإعلام يخضع للعزل المنزلى بعد مخالطته مصابا بكورونا

الخميس، 18 يونيو 2020 01:45 م
أسامة هيكل وزير الإعلام يخضع للعزل المنزلى بعد مخالطته مصابا بكورونا اسامة هيكل وزير الاعلام
كتب محمد السيد

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أكدت مصادر بوزارة الدولة للإعلام أن أسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام بيخضع حاليا للعزل المنزلى بعد مخالطته أحد المصابين بفيروس كورونا.
 
وقالت المصادر أن هيكل يخضع حاليا للعزل المنزلى، ومن المقرر أن يجرى بعض التحاليل خلال الساعات المقبلة.
 
يذكر أن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام أكد من قبل أن وزارة الدولة للإعلام حرصت خلال الفترة الماضية على نقل صورة واضحة عن طريقة تعامل الحكومة مع أزمة كورونا، وأن تواجده ضمن فريق لجنة إدارة أزمة كورونا مكنه من الإطلاع على كافة التفاصيل والتوجهات الحكومية في التعامل مع الأزمة، موضحاً أنه بعد معظم اجتماعات اللجنة يتم عقد مؤتمر صحفي يتم بثه على الهواء مباشرة للإعلان بكل شفافية عن سياسة التعامل مع أزمة الفيروس وفق كل مرحلة.
 

وزارة الاعلام

اسامة هيكل

اخبار مصر

كورونا

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