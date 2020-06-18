أخبار المحافظات اليوم.. مصر تعيد أبناءها من أيادى الجماعات المسلحة فى ليبيا

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الخميس، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

وصول 23 مصرياً من ليبيا بعد نجاح الأجهزة المصرية فى إنهاء أزمة احتجازهم

نجحت جهود أجهزة الدولة المصرية في عودة 23 مصريا تم احتجازهم فى ليبيا، وذلك بعدما كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بانهاء أزمة المصريين في ليبيا، و أسفرت الاتصالات المصرية الليبية عن عودتهم وتأمين وصولهم إلى البلاد. فرحة عارمة للمصريين المحررين من الجماعات المسلحة بليبيا عقب عودتهم لمصر

سادت حالة من الفرحة العارمة فى منفذ السلوم بمحافظة مرسى مطروح، لحظة وصول 23 مصريا بعد تحريرهم من أيادي الجماعات المسلحة في مدينة ترهونة الليبية، حيث وصلوا لمنفذ السلوم، وكان فى انتظارهم رجال أجهزة الدولة والمسئولين المصريين ومنهم محافظ مطروح.

فيديو.. وصول أتوبيس المصريين العائدين من ليبيا إلى بنى سويف

فيديو.. والدة عائدين من ليبيا: أشكر الدولة والرئيس السيسى على إعادة أولادى

أكدت والدة اثنين من الشباب العائد من ليبيا، أنها تتوجه بالشكر للدولة المصرية والرئيس السيسى بعد عودة نجليها من ليبيا بفضل جهود مؤسسات الدولة، مؤكدة أن نجليها متزوجان ولديهم أطفال .

والد أحد العائدين من ليبيا: علمت بوصول نجلى من خلال اتصال اليوم السابع

قال صلاح محمد أحمد من قرية كوم الرمل التابعة لمركز سمسطا نوب غرب محافظة بنى سويف، إنه لم يكن يعلم بوصول نجله سيد إلى أرض مصر سوى من اتصال اليوم السابع .

فيديو.. حفاوة استقبال العائدين من ليبيا.. ومحافظ مطروح يكشف تفاصيل عودتهم

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إنه سيكون هناك أتوبيس مكيف لإعادة المصريين المحررين من أيدى المليشيات بليبيا إلى محافظة بنى سويف، متابعا: "أقول لهم حمد الله على السلامة وشكرا للرئيس السيسى الذى لم يغمض له جفن حتى عودة المصريين وكل أجهزة الدولة وشكرا للجيش المصرى، وهى دى مصر وكرامة المصرى فوق كل شىء".

محافظ مطروح لـ:العائدون من ليبيا": مصر أولى بكم والمشروعات التنموية تنتظركم.. فيديو

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن كل أجهزة الدولة تكاتفت من أجل عودة الـ 23 مصريا الذين احتجزتهم الميليشيات المسلحة فى ليبيا؟ العائدون من ليبيا يعتذرون عن التصريحات المسيئة: أجبرونا تحت تهديد السلاح

قدم الشباب الـ23 المحررون من أيادى الجماعات المسلحة فى ليبيا عقب عودتهم للبلاد عبر منفذ السلوم بمحافظة مرسى مطروح، اعتذارهم عن التصريحات التى قالوها عن القيادة السياسية للبلاد فى الفيديوهات التى ظهرت على مواقع الإنترنت، وأكدوا على أنهم تم إجبارهم على تلك التصريحات تحت تهديد السلاح.

تعرف على مسقط رأس المصريين المحررين من أيادى الجماعات المسلحة فى ليبيا