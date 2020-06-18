أخبار المحافظات اليوم.. مصر تعيد أبناءها من أيادى الجماعات المسلحة فى ليبيا

وصول 23 مصرياً من ليبيا بعد نجاح الأجهزة المصرية فى إنهاء أزمة احتجازهم
نجحت جهود أجهزة الدولة المصرية في عودة 23 مصريا تم احتجازهم فى ليبيا، وذلك بعدما كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بانهاء أزمة المصريين في ليبيا، و أسفرت الاتصالات المصرية الليبية عن عودتهم وتأمين وصولهم إلى البلاد.
سادت حالة من الفرحة العارمة فى منفذ السلوم بمحافظة مرسى مطروح، لحظة وصول 23 مصريا بعد تحريرهم من أيادي الجماعات المسلحة في مدينة ترهونة الليبية، حيث وصلوا لمنفذ السلوم، وكان فى انتظارهم رجال أجهزة الدولة والمسئولين المصريين ومنهم محافظ مطروح.
أجرى اليوم السابع بثا مباشرا على صفحته الرسمية على فيس بوك، مع 23 من المصريين المحررين من أيادى الجمعات المسلحة فى ليبيا عقب عودتهم للبلاد عبر منفذ السلوم، وهم يرتدون العلم المصرى.
التقى منذ قليل "اليوم السابع"، عدد من أهالى المصريين العائدين من ليبيا، فى مسقط رأس 23 مصرياً، فى قرية كوم الرمل سمسطا بنى سويف، إذ وجهوا الشكر للقيادة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى على جهودهم فى عودة أبنائهم بسرعة إلى أرض الوطن.
شقيقة أحد العائدين من ليبيا : السيسى أثبت أن دماء المصريين مش رخيصة
قالت حميدة جميل علوانى شقيقة محمد جميل أحد العائدين من ليبيا أن الرئيس السيسى أثبت أن أن دماء المصريين ليست رخيصة .
رصد "اليوم السابع" فى بث مباشر من قلب ديوان محافظة بنى سويف، الفرحة الكبيرة التى سادت كافة أنحاء محافظة بنى سويف، لدى وصول الـ23 مصرياً إلى أرض بنى سويف، بعد إعادتهم من مدينة ترهونة الليبية من أيدى الجماعات المسلحة.
محافظ البحر الأحمر يؤكد استقبال أول طائرة سياحية من بلجيكا 26 يونيو الجارى
استقبل محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، اليوم الخميس، وزيرى السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، والطيران المدنى الطيار محمد منار عنبة، ونائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة غادة شلبي، وعدد من قيادات الوزارتين.
أعلن الدكتور خالد عنانى وزير السياحة والآثار، عن جاهزية متحف آثار الغردقة أمام الجمهور كأول متحف فى مصر يتم إعادة افتتاحه، مؤكدا على أن تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المتحف، لاستقبال الجمهور والسياح قريبا.
فيديو.. وصول أتوبيس المصريين العائدين من ليبيا إلى بنى سويف
وصل منذ قليل أتوبيس المصريين العائدين من ليبيا، من منفذ السلوم بمحافظة مرسى مطروح، بعد تحريرهم من مدينة ترهونة الليبية، إلى محافظة ببني سويف مسقط رأسهم.
زوجة أحد العائدين: طول ما فيه رئيس قادر يحكم شعبه ويحميهم كلنا هنعيش فى آمان
أكدت منال جابر زوجة أحد العائدين من ليبيا بعد تحريرهم من الجماعات المسلحة فى مدينة ترهونة الليبية، أن زوجها سافر لدعم أسرته حيث أنهم لديهم 6 أولاد، ومصاريف المعيشة كتيرة لكثرة أبناؤه، قائلةً: "هوا مضطر للسفر وسافر منذ سنة وسابنى حامل، وكان بيكلمنى لحد الظروف قبل رمضان بـ15 يوم، وانقطعت عنه كل الأخبار، ومعرفناش الا بعد نزول الفيديو على الانترنت".
شاهد لحظة وصول المصريين العائدين من ليبيا لقريتهم .. الأفراح تعم القرية
وصل منذ قليل أتوبيس المصريين العائدين من ليبيا، بعد تحركه من أمام مبنى ديوان محافظة بنى سويف، بعد تحريرهم من مدينة ترهونة الليبية، إلى مسقط رأسهم بقرية كوم الرمل بمركز سمسطا.
أحد العائدين من ليبيا: كان عندنا كل الثقة إن الرئيس مش هيسيبنا.. فيديو
قدم أحد الشباب المصريين المحررين من أيدى الجماعات المسلحة بمدينة ترهونة الليبية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على دعمه لهم حتى عودتهم لأرض الوطن، قائلاً: "الحالة كانت تعبانة خالص، وكان عندنا كل الثقة فى الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى لعودتنا للوطن من جديد، ونشكر الرئيس على حمايتنا من تلك الجماعات المسلحة".
شاهد ..وزير السياحة يتابع تعقيم السيور في صالة الوصول الدولي بمطار الغردقة
تفقد الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار، وزير الطيران، خلال جولتهما بمطار الغردقة الدولي، اليوم برفقة اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وكذلك وفد مراسلين من الصحف الأجنبية في مصر، عملية تعقيم السيور وحقائب الوافدين.
والدة الابن العاق بدمياط: ضربنى وكسر ضلوعى بخشبة وأجريت 14 غرزة فى عينى
لم تتحمل تعذيب ابنها العاق لها، الذى اعتدى عليها بالضرب المبرح، ما أدى إلى تعرضها لكسر فى عظامها، وعمل 14 غرزة فى عينيها، حتى أغلقت تماما، ولا تستطيع النظر بهما لتجعل مواقع التواصل تنتفض، ويدشن مستخدموها هاشتاجات لمحاكمة ابنها الذي تم القبض عليه بالفعل.
رصدت كاميرا اليوم السابع متحف آثار الغردقة وذلك خلال تفقد عدد من الوزراء له اليوم ، حيث افتتحه وزير السياحة فى فبراير الماضى ويحتوى على 2000 قطعة أثرية من مختلف العصور ويبلغ تكلفته 160 مليون جنيه بالشراكة مع القطاع الخاص .
عائد من ليبيا : بندفع 50 ألف للهجرة غير الشرعية ومكنتش متوقع أرجع تانى.. فيديو
رصد "اليوم السابع" فى بث مباشر من قلب ديوان محافظة بنى سويف، لرصد الفرحة الكبيرة التى سادت كافة أنحاء محافظة بنى سويف لدى وصول الـ23 مصرياً إلى أرض بنى سويف بعد إعادتهم من مدينة ترهونة الليبية من أيدى الجماعات المسلحة.
فيديو .. محافظ بنى سويف يكشف تفاصيل عودة المصريين المحتجزين فى ليبيا لقريتهم
أعلن الدكتور محمد هانى محافظة بنى سويف، أن أتوبيس المصريين العائدين من ليبيا من أبناء المحافظة وصل إلى مبنى ديوان عام المحافظة، لتهنئتهم بالعودة سالمين إلى أرض الوطن بعد احتجازهم فى ليبيا.
التقى "اليوم السابع" فى بث مباشر من أمام ديوان محافظة بنى سويف، لرصد الفرحة الكبيرة التى سادت كافة أنحاء محافظة بنى سويف لدى وصول الـ23 مصرياً إلى أرض الوطن بعد إعادتهم من مدينة ترهونة الليبية من أيدى الجماعات المسلحة.
فيديو.. والدة عائدين من ليبيا: أشكر الدولة والرئيس السيسى على إعادة أولادى
أكدت والدة اثنين من الشباب العائد من ليبيا، أنها تتوجه بالشكر للدولة المصرية والرئيس السيسى بعد عودة نجليها من ليبيا بفضل جهود مؤسسات الدولة، مؤكدة أن نجليها متزوجان ولديهم أطفال .
والد أحد العائدين من ليبيا: علمت بوصول نجلى من خلال اتصال اليوم السابع
قال صلاح محمد أحمد من قرية كوم الرمل التابعة لمركز سمسطا نوب غرب محافظة بنى سويف، إنه لم يكن يعلم بوصول نجله سيد إلى أرض مصر سوى من اتصال اليوم السابع .
فيديو.. حفاوة استقبال العائدين من ليبيا.. ومحافظ مطروح يكشف تفاصيل عودتهم
قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إنه سيكون هناك أتوبيس مكيف لإعادة المصريين المحررين من أيدى المليشيات بليبيا إلى محافظة بنى سويف، متابعا: "أقول لهم حمد الله على السلامة وشكرا للرئيس السيسى الذى لم يغمض له جفن حتى عودة المصريين وكل أجهزة الدولة وشكرا للجيش المصرى، وهى دى مصر وكرامة المصرى فوق كل شىء".
محافظ مطروح لـ:العائدون من ليبيا": مصر أولى بكم والمشروعات التنموية تنتظركم.. فيديو
قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن كل أجهزة الدولة تكاتفت من أجل عودة الـ 23 مصريا الذين احتجزتهم الميليشيات المسلحة فى ليبيا؟
قدم الشباب الـ23 المحررون من أيادى الجماعات المسلحة فى ليبيا عقب عودتهم للبلاد عبر منفذ السلوم بمحافظة مرسى مطروح، اعتذارهم عن التصريحات التى قالوها عن القيادة السياسية للبلاد فى الفيديوهات التى ظهرت على مواقع الإنترنت، وأكدوا على أنهم تم إجبارهم على تلك التصريحات تحت تهديد السلاح.
تعرف على مسقط رأس المصريين المحررين من أيادى الجماعات المسلحة فى ليبيا
علمت "اليوم السابع" أن الـ23 من المصريين المحررين من أيادى الجماعات المسلحة فى مدينة ترهونة الليبية، جميعهم من قرية كوم الرمل فى مركز سمسطا بمحافظة بنى سويف، وسادت فرحة عارمة بمنازل العائدون لدى وصولهم إلى منفذ السلوم، حيث كان فى انتظار أبناؤهم رجال أجهزة الدولة والمسئولين المصريين ومنهم محافظ مطروح.
رئيس مدينة الخانكة: لا داعى للقلق من الخفافيش وسنقضى عليها
أعلن العميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، أن هناك خطة سيتم تنفيذها للقضاء على أسراب خفافيش بمنطقة الأسمية بمدينة الخانكة، حيث يتم تقفيل جميع منافذ المنزل المكون من طابقين باستخدام مجموعة من الشكاكير.
فضت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة قليوب، برئاسة مجدى نجاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب، وبالتنسيق مع مديرية الأمن، فرح بقرية ميت حلفا، وذلك بناء على شكوى واردة على واتس مكتب محافظ القليوبية وتم تحرير محاضر للمخالفين.
فيديو وصور..فرحة عارمة عقب عودة 23 مصريا بعد تحريرهم من أيادى الجماعات المسلحة فى ليبيا.. العائدون يشكرون الرئيس السيسى وأجهزة الدولة.. محافظ مطروح يعلن توفير أتوبيسات لنقل العائدين إلى مقر إقامتهم ببنى سويف
سادت حالة من الفرحة العارمة فى منفذ السلوم بمحافظة مرسى مطروح، عقب عودة 23 من المصريين المحررين من أيادى الجمعات المسلحة فى ليبيا عقب عودتهم للبلاد عبر المنفذ، حيث قدم الـ23 مصريًا المحررين من أيادى الجماعات المسلحة فى ليبيا عقب عودتهم للبلاد عبر منفذ السلوم بمحافظة مرسى مطروح، بعد تحريرهم من مدينة ترهونة الليبية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على مجهوداته الكبيرة فى عودتهم للبلاد.
مصر لا تنسى أبناءها بالخارج .. السلطات المصرية تنجح فى الإفراج عن 23 عاملا مصريا تم اختطافهم بمصراتة.. العمال يصلون السلوم تمهيدا لنقلهم لبنى سويف.. ومصادر تكشف لليوم السابع التفاصيل الكاملة لعملية تأمين عودتهم
كشفت مصادر مطلعة عن التفاصيل الكاملة عن عملية الإفراج عن المصريين المختطفين فى ليبيا، موضحة أن العمالة المصرية التى نجحت الجهات المعنية فى إعادتها هى التى ظهرت فى فيديو خلال تعذيب ميليشيات مسلحة لهم فى مدينة مصراتة غرب البلاد.
"تحيا مصر وشكرا للرئيس والجيش المصرى لا يقهر".. أولى كلمات الـ23 مصريا المحررون من أيادى الجماعات المسلحة بليبيا.. ويرتدون علم مصر لحظة وصولهم لمنفذ السلوم.. وفرحة بمسقط رأسهم ببنى سويف.. فيديو وصور
ردد الـ23 مصريا المحررين من أيادى الجماعات المسلحة فى ليبيا عقب عودتهم للبلاد عبر منفذ السلوم بمحافظة مرسى مطروح، بعد تحريرهم من مدينة ترهونة الليبية، هتافات "تحيا مصر.. تحيا مصر"، احتفالًا بعودتهم سالمين لأرض الوطن، وقالوا: "رجعنا لأرض الوطن بالسلامة بفضل الرئيس السيسى والجيش المصرى الذى لا يقهر"، حيث سادت حالة من الفرحة العارمة فى منفذ السلوم بمحافظة مرسى مطروح، عقب عودة 23 من المصريين المحررين من أيادى الجمعات المسلحة فى ليبيا عقب عودتهم للبلاد عبر المنفذ، وهم يرتدون العلم المصرى.
فيديو وصور.. محافظ مطروح يكشف لـ"اليوم السابع" تفاصيل رحلة عودة المصريين المحررين من ليبيا.. ويؤكد: الرئيس السيسى لم يغمض له جفن ووجه الأجهزة المعنية بـ"خلية أزمة".. والتنسيق كان على أعلى مستوى لإعادة أبنائنا
التقى "اليوم السابع" منذ قليل عدد من أهالى المصريين العائدين من ليبيا، فى مسقط رأسهم بقرية كوم الرمل سمسطا بنى سويف، إذ وجهوا الشكر للقيادة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى على جهودهم فى عودة ابنائهم بسرعة إلى أرض الوطن.
فرحة كبيرة سادت كافة أنحاء محافظة بنى سويف، لدى وصول الـ23 مصرياً إلى أرض بنى سويف بعد إعادتهم من مدينة ترهونة الليبية من أيدى الجماعات المسلحة، حيث قال أحدهم لـ"اليوم السابع"، من أمام ديوان محافظة بنى سويف، إنهم كانوا على يقين بأن القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسى لن يتركهم وسيعيدهم لأرض الوطن، وأن الاستجابة كانت سريعة جداً وهم سعداء بهذا الدعم الكبير والحماية من الدولة المصرية لأبناءها.
سعادة وفرحة كبيرة فى ديوان محافظة بنى سويف وقرية كوم الرمل بعودة الـ23 مصريا المحررين من الجماعات المسلحة بليبيا.. محافظ بنى سويف: كل مواطن مصرى من حقه أن يعرف إن فيه دولة بتحميه وترجعه لحد بلده.. فيديو وصور
فرحة كبيرة سادت كافة أنحاء محافظة بنى سويف لدى وصول الـ23 مصريا إلى أرض بنى سويف بعد إعادتهم من مدينة ترهونة الليبية من أيدى الجماعات المسلحة، حيث خرج قيادات محافظة بنى سويف لاستقبال العائدون من ليبيا، وتجمعت الأسر فى قريتهم كوم الرمل بمركز سمسطا.
هتافات "تحيا مصر" وفرحة عارمة وتوزيع الحلوى فور وصول 23 مصريا المحررين من ليبيا لقريتهم ببنى سويف.. العائدون من ليبيا يشكرون الرئيس والحكومة.. وأسرهم: مفاجأة كبيرة من الرئيس وشعرنا بأمان كبير.. فيديو وصور
مشهد مهيب وفرحة عارمة انتابت جميع الأهالى والأسر بقرية كوم الرمل بمركز سمسطا فى محافظة بنى سويف، لحظة دخول الأتوبيس الخاص بالشباب الـ23 مصرياً إلى أرض الوطن بعد إعادتهم من مدينة ترهونة الليبية من أيدى الجماعات المسلحة، وهتف الأهالى "تحيا مصر تحيا مصر"، ودخل أسر الشباب فى حفلات رقص وفرحة لدى توقف الأتوبيس بقلب القرية.
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