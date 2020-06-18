أحد العائدين من ليبيا: نعتذر للرئيس الدولة عن الإهانة لأنها كانت تحت تهديد السلاح

مطروح - حسن مشالي

أكد رجب عبد الصمد محمد أحد المصريين العائدين من ليبيا فجر اليوم أنه كان فاقد الأمل فى العودة للوطن وأن يرى أولاده ، حتى نجحت المخابرات المصرية والرئيس السيسى فى إعادتهم لأرض الوطن .

وأضاف أنه يتوجه بالاعتذار للرئيس السيسى والدولة عما صدر منهم من إهانة، مؤكدا أن ذلك كان تحت تهديد السلاح وتعذيب شديد، موضحا أنهم تعرضوا للضرب والتعذيب بالكهرباء حتى يقولون ذلك.

وقال إنهم كانوا يتوقعون قيام الدولة بإنقاذهم، ولكنهم لم يتوقعوا حدوث ذلك بسرعة كبيرة، وإنه كان هناك حماية لهم من قبل الجيش الليبى فور دخولهم الأراضى التى يسيطر عليها الجيش الليبى .

واستطرد أنهم أخطأوا فى حق الرئيس السيسى بعدما أخذهم الطمع وجازفوا بالسفر للأراضى الليبية رغم غلق الحدود معها ومنع سفر المواطنين إليها .

وكانت قد سادت حالة من الفرحة العارمة فى منفذ السلوم بمحافظة مرسى مطروح، عقب عودة 23 من المصريين المحررين من أيادى الجماعات المسلحة فى ليبيا عقب عودتهم للبلاد عبر المنفذ، حيث قدم الـ23 مصريًا المحررين من أيادى الجماعات المسلحة فى ليبيا عقب عودتهم للبلاد عبر منفذ السلوم بمحافظة مرسى مطروح، بعد تحريرهم من مدينة ترهونة الليبية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على مجهوداته الكبيرة فى عودتهم للبلاد.

كما وجه المصريون العائدون من أيادى الجماعات المسلحة من ليبيا، الشكر لكافة أجهزة الدولة على دعمهم فى عودتهم لبلادهم، حيث سادت فرحة عارمة لدى وصولهم إلى منفذ السلوم، وكان فى انتظارهم رجال أجهزة الدولة والمسئولين المصريين ومنهم محافظ مطروح.

وفى نفس السياق، قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن المصريون العائدون من ليبيا الذين نجحت أجهزة الدولة فى إعادتهم إلى أرض الوطن هم 23 شخصًا وجميعهم من محافظة بنى سويف، لافتًا إلى أنه تم توفير أتوبيسات لنقلهم إلى مقر اقامتهم فى محافظة بنى سويف.

وعبر العائدون من ليبيا عقب تحريرهم عن سعادتهم الكبيرة بعودتهم لأرض الوطن، مؤكدين أن مصر أثببت للعالم أجمع أنها لا تترك أبناءها فى أى بقعة من بقاع الأرض دون دعمهم وتوفير اللازم لهم وحماية أرواحهم، وذلك فى ظل عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وكان قد كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أجهزة الدولة بانهاء أزمة المصريين المحتجزين فى ليبيا، حيث كانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطنى، أعلنت القبض على المتورطين فى واقعة الإساءة لعدد من العمال المصريين التى جرى تداولها قبل أيام على مواقعة التواصل الاجتماعى، بعد تحديد هوياتهم، مؤكدة مباشرة إجراءات الاستدلال معهم تمهيدا لإحالتهم إلى مكتب النائب العام فى طرابلس.