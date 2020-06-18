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أحد العائدين من ليبيا: تعرضنا لإهانة وتعذيب من 8 صباحا حتى 2 ظهرا.. فيديو

الخميس، 18 يونيو 2020 12:59 م
أحد العائدين من ليبيا: تعرضنا لإهانة وتعذيب من 8 صباحا حتى 2 ظهرا.. فيديو العائدون من ليبيا فى بنى سويف
بنى سويف - أيمن لطفى - هانى فتحى

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رصد "اليوم السابع" فى بث مباشر من قلب ديوان محافظة بنى سويف، الفرحة الكبيرة التى سادت كافة أنحاء محافظة بنى سويف، لدى وصول الـ23 مصرياً إلى أرض بنى سويف، بعد إعادتهم من مدينة ترهونة الليبية من أيدى الجماعات المسلحة.

وقال جمال محمود محمد، أنه سافر منذ 3 سنوات ونصف إلى ليبيا، وما حدث معهم كان تعذيبا وإهانة من الجماعات المسلحة الذين عذبوهم من الثامنة صباحاً حتى الثانية ظهراً، ولم يكونوا يتوقعون العودة لمصر، ولكن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كانت لها الكلمة فى إعادتهم لمصر، موجهاً الشكر لجميع الجهات التى ساهمت فى إعادتهم.

وكان قد كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين فى ليبيا، حيث كانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، أعلنت القبض على المتورطين في واقعة الإساءة لعدد من العمال المصريين التي جرى تداولها قبل أيام على مواقعة التواصل الاجتماعي، بعد تحديد هوياتهم، مؤكدة مباشرة إجراءات الاستدلال معهم تمهيدا لإحالتهم إلى مكتب النائب العام في طرابلس.

وقالت داخلية حكومة الوفاق في بيان، الأربعاء، إن أجهزة الضبط القضائي التابعة لها تمكنت الثلاثاء من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية وكشف هوية المتورطين في هذه الواقعة وإلقاء القبض عليهم ومباشرة إجراءات الاستدلال معهم بالخصوص تحضيرا لإحالتهم لمكتب النائب العام.

وأكدت أنه تم التعرف على العمالة المصرية المجني عليها في هذه الجريمة وعلى هوياتهم وهم جميعا بخير ويتمتعون بحريتهم دون أي قيد ويمارسون أعمالهم بشكل طبيعي، منوهة إلى أنه سيجري الاستماع إلى أقوالهم بشأن ما تعرضوا له من إساءات تنتهك حقوقهم وتخالف القوانين والأعراف والأخلاق وضمان كامل حقوقهم القانونية بالخصوص.

كما أكدت أن العلاقات التاريخية التي تربط الشعب الليبي والمصري لا يمكن أن تنال منها تصرفات فردية لا تمثل الدولة الليبية ولا أعراف وقيم الشعب الليبي كما أن الاختلافات السياسية بين الدول لا يمكن بحال من أحوال أن تمس من علاقات المحبة والأخوة بين الشعبين الليبي والمصري.

ونبهت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني في ختام البيان إلى أنها ستلاحق بحزم وبكل جدية كل من ينتهك الحقوق ويخالف التشريعات دون أي تمييز أو تحيز.

 


الرئيس السيسى

المصريين المتحجزين فى ليبيا

محافظة بنى سويف

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