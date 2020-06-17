اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 05:53 ص
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7 معلومات عن "مجمعة التأمين العشرية".. تعرف عليها

الأربعاء، 17 يونيو 2020 05:00 ص
7 معلومات عن "مجمعة التأمين العشرية".. تعرف عليها عمارات سكنية
كتب – حسام الشقويرى

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1- المجمعة العشرية هي تجمع مجموعة من شركات التأمين العاملة في مصر تحت مظلة الاتحاد المصرى للتأمين.
 
2- وتقوم المجمعة التأمينية بدراسة الرسومات الهندسية الإنشائية والمعمارية وذلك للموافقة على إصدار وثيقة تأمين للمباني المراد إنشائها.
 
3- وفقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن تنظيم أعمال البناء لا يتم استخراج رخصة مباني الا بعد الحصول على وثيقة تأمين من المجمعة العشرية.
 
4- سعر الوثيقة العشرية ثابت وتحدده الدولة ويكون 2 فى الألف من قيمة الأعمال.
 
5- يحصل على وثيقة تأمين من المجمعة العشرية 
 
العقارات التى تزيد قيمتها على مليون جنيه.
 
العقارات التى ترتفع أربعة أدوار أو أكثر.
 
عند عمل تعلية لعقار قائم أياً كانت التعلية.
 
6- تغطى الوثيقة العشرية المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين أى تلك الأضرار التى تلحق بمالك البناء وكذلك التى تلحق بالغير خلال فترة تنفيذ الأعمال والتى لم يحدد القانون لها حد أقصى من السنوات تنتهي خلالها عملية البناء.
 
7 - تغطى الوثيقة المسئولية المدنية خلال فترة الضمان المنصوص عليها فى المادة (651) من القانون المدني المصرى ومدتها 10 سنوات فى حالة وقوع حوادث مادية تصيب المالك أو الأضرار المادية أو الجسمانية التى تقع للغير بسبب ما يحدث للبناء من تهدم كلى أو جزئى أو ما يوجد به من عيوب تهدد متانة المبنى وسلامته.
 
 

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إسكان

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