اليوم السابع
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7 مطالب لنقابة الأطباء لتشديد إجراءات الحماية للطواقم الطبية من كورونا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 07:00 ص
7 مطالب لنقابة الأطباء لتشديد إجراءات الحماية للطواقم الطبية من كورونا نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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حددت النقابة العامة للأطباء 7 مطالب أساسية لتشديد إجراءات الحماية للطواقم الطبية بالمستشفيات من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما ارتفعت نسب الإصابة بالفيروس بين الأطقم الطبية، وتسجيل 71 شهيدا من الأطباء جراء الإصابة. وتتضمن مطالب النقابة:

1- عمل مسارات لفصل مرضى كورونا عن مرضى الأمراض أخرى، خلال الحركة بالمستشفيات.

2- تفادى تزاحم المرضى، وذلك عن طريق تعدد غرف استقبال المرضى، مع عدم السماح بدخول أكثر من مرافق واحد مع المريض.

3- ضرورة توفير مستلزمات مكافحة العدوى عالية الكفاءة للأطقم الطبية، مع مراعاة إختبار الماسكات فور ارتدائها لضمان عدم التسريب.

4- يجب إبعاد كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل من الفرق الطبية عن التعامل مع مرضى كورونا، حيث إن هذه الفئات اكثر عرضة للإصابة وللمضاعفات الأخطر.

5- ضرورة مراعاة أوضاع سكن الأطباء والتمريض، بحيث لا يصبح السكن مكانا لنشر العدوى بين أفراد الطاقم الطبى، لذلك من المهم مراعاة المسافات البينية للأسرة والتطهير المتكرر.

6- تحتاج المستشفيات حاليا لتأمين شرطى فعال لتنظيم الدخول ومنع الاعتداءات.

7- زيادة القدرة الاستيعابية للمعامل المركزية، وتأهيل معامل أخرى لعمل المسحات لتفادى التأخير فى ظهور نتائج المسحات.

وكانت النقابة العامة للأطباء خاطبت المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لاتخاذ أقصى إجراءات الحماية وأعلى معايير مكافحة العدوى فى المستشفيات، وذلك بعد ازدياد حالات الإصابة والوفاة بين الأطباء وأعضاء الطواقم الطبية، حتى وصل عدد الشهداء من الأطباء البشريين إلى 71 شهيدًا حتى الآن، وعلى الرغم من ذلك ما زالت الفرق الطبية تقوم بواجبها فى تصدر الصفوف دفاعًا عن سلامة المواطنين من أخطار انتشار الوباء.

 


نقابة الاطباء

اصابات الفريق الطبى بكورونا

مستشفيات العزل

حماية الفرق الطبية

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