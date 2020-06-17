7 حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد بدمياط اليوم

دمياط معتز الشربينى

أعلنت إدارة التثقيف الصحي مديرية الصحة بدمياط، اليوم الأربعاء، عن رصد 7 حالات إيجابية لفيرس كورونا المستجد، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد قامت بجولة ميدانية اليوم الأربعاء، للوقوف على الوضع الراهن لبعض الملفات والمشروعات المطروحة خلال الفترة الحالية بمدينة دمياط.

حيث استهلت المحافظ تلك الجولة التى رافقها خلالها حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بمتابعة الأعمال النهائية الجارى تنفيذها بمبنى العيادات الخارجية و الغسيل الكلوي بمستشفى دمياط العام الذى بلغت تكلفته الإجمالية من أعمال إنشائية وتجهيزات 105 مليون جنيه، واستمعت المحافظ إلى شرح تفصيلى من الدكتور محمود طلحة مدير مديرية الصحة عن الموقف التنفيذى للمشروع، مشير إلى أنه تم كافة الأعمال الإنشائية و المبانى وتركيب مصاعد وشبكة لإطفاء الحريق بالإضافة إلى توصيل مرفقى مياه الشرب والصرف الصحى و الكهرباء و تركيب محول 800 "ك. ف. أ"، فضلاً عن الأعمال الجارية للتشطيب الداخلى والخارجى بنسبة تنفيذ 99٪، أما بالنسبه لموقف التجهيزات فقد تم توريد 40 ماكينة غسيل كلوى مقسمة إلى جزأين للحالات الإيجابية و السلبية و40سرير مريض كما أنه جارى توريد التجهيزات المكتبية و الغير طبية خلال الفترة المقبلة.

كما تفقدت الدكتورة منال عوض قسمى العيادات الخارجية و الغسيل الكلوي المزود بغرفة عزل تحسباً لورود أية حالة يقتضى عزلها خاصة خلال الفترة الراهنة، إذ أكدت سيادتها على سرعة إنهاء كافة الأعمال وفقاً للخطة الزمنية المحددة، مشيدة بذلك المشروع الضخم الذى يعد إضافة جديدة للقطاع الصحى بالمحافظة كما سيخدم مرضى الغسيل الكلوي بمدينة دمياط.