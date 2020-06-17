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40 ألف جنيه غرامة زوجة حرمت طليقها من رؤية أطفاله بالإسكندرية

الأربعاء، 17 يونيو 2020 03:14 م
40 ألف جنيه غرامة زوجة حرمت طليقها من رؤية أطفاله بالإسكندرية محكمة الأسرة - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قضت محكمة الأسرة بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد منير رشدى بإلزام زوجة بدفع مبلغ 40 ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا مع المصاريف عن درجتى التقاضى ومبلغ 175 جنيه أتعاب المحاماه لامتناعها عن تنفيذ رؤية أطفالها لوالدهما.

حيث أكدت المحكمة فى قراراها أن الزوج كان يتواجد فى المكان الذى تم تحديده لرؤية صغاره ولم تنفذ الأم حكم الرؤية وإصابة احساسة ومشاعره وعاطفته من ألم وحزن وأسى من جراء حرمانه من رؤية اطفاله لذلك قررت المحكمة عقوبة الام بدفع مبلغ مالى تعويضا أدبيا وماديا لها لهدم تنفيذها الرؤية.
 
وقال محمد فؤاد، محامى متخصص فى محكمة الأسرة، نص القانون على أن اى خطأ يترتب عليه ضرر يلزم صاحبه بالتعويض والضرر فى هذه الحالة نوعان هو ضرر مادى وضرر معنوى الضرر المادى ممثل فى تكبد الأب مصاريف التنقل لمكان الرؤيه وإقامة الدعوى وغيره من الأشياء الملموسه.
 
وأضاف فى تصريحات خاصة أن  الضرر المعنوى فيكون كما جاء فى حيثيات الحكم فى الايزاء النفسى الذى تعرض له الأب فيكى أن يذهب ليرى أولاده دون أن يحضرو الأمر الذى أصابة مشاعره واحساسه.

 


الاسكندريه

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محكمه الاسره

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