40 ألف جنيه غرامة زوجة حرمت طليقها من رؤية أطفاله بالإسكندرية

حيث أكدت المحكمة فى قراراها أن الزوج كان يتواجد فى المكان الذى تم تحديده لرؤية صغاره ولم تنفذ الأم حكم الرؤية وإصابة احساسة ومشاعره وعاطفته من ألم وحزن وأسى من جراء حرمانه من رؤية اطفاله لذلك قررت المحكمة عقوبة الام بدفع مبلغ مالى تعويضا أدبيا وماديا لها لهدم تنفيذها الرؤية.

وقال محمد فؤاد، محامى متخصص فى محكمة الأسرة، نص القانون على أن اى خطأ يترتب عليه ضرر يلزم صاحبه بالتعويض والضرر فى هذه الحالة نوعان هو ضرر مادى وضرر معنوى الضرر المادى ممثل فى تكبد الأب مصاريف التنقل لمكان الرؤيه وإقامة الدعوى وغيره من الأشياء الملموسه.

وأضاف فى تصريحات خاصة أن الضرر المعنوى فيكون كما جاء فى حيثيات الحكم فى الايزاء النفسى الذى تعرض له الأب فيكى أن يذهب ليرى أولاده دون أن يحضرو الأمر الذى أصابة مشاعره واحساسه.