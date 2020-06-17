3 أسباب وراء المكاسب المليارية للبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع

كتب هانى الحوتى

أرجع محمد عبد الهادى، العضو المنتدب لشركة أكيومن لتداول الأوارق المالية، ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، بعد 5 جلسات متتالية من التراجع، إلى عدة أسباب، أبرزها أولاً تعافي أسواق المال العالمية بعد إعلان معظم الدول رفع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد بداية من أمس الاثنين، ثانياً الأخبار الواردة عن قرب التوصل إلى مصل للفيروس، والأقرب مصل جامعة أكسفورد، وهذه أسباب خارجية، وثالثاً وهو سبب داخلي عودة مشتريات الأفردا والمؤسسات المحلية والعربية خلال جلسة تداول اليوم، وصعود قوي لسهم البنك التجاري الدولي ليقترب من مستوى 70 جنيها، وهو السهم صاحب الوزن النسبي الأعلى في المؤشر الرئيسي.

وتوقع "عبد الهادى"، أن يستمر ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية خلال الأيام القادمة، مبرراً ذلك بأن بارتفاع أحجام التداول خلال الجلسات الماضية ليتخطى حاجز المليار جنيه، وهو مؤشر إيجابي على احتمالية الصعود، ونصح المتعاملين بالاحتفاظ بالأسهم خلال الفترة القادمة، وتكوين مراكز جديدة، خاصة بعد الأنباء عن قرب عودة الحياة تدريجياً في الأنشطة الاقتصادية، مما سيحسن من جوانب الركود في الطلب، الذي عانته من معظم القطاعات الاقتصادية خلال الفترة الماضية جراء جائحة كورونا.

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، لأول مرة بعد تراجع المؤشر الرئيسي 5 جلسات متتالية، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 9.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 581.272 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 345.2 مليون ورقة مالية بقيمة 996.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 40.4 ألف عملية لعدد 179 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.08% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.63%، والعرب على 8.3% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 28.68% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.31%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 916.6 ألف جنيه، 74.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 32.2 مليون جنيه، 17.5 مليون جنيه، 13.9 مليون جنيه، 11.6 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.5% ليغلق عند مستوى 10935 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.5% ليغلق عند مستوى 1656 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 12475 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 4161 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 1312 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 2082 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.39% ليصل إلى مستوى 681 نقطة.

وصعدت أسهم 120 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 35 شركة، ولم تتغير مستويات 24 شركة.