18 شرطا للاشتراك فى مسابقة أكاديمية البحث العلمى لأفضل صورة علمية فى 2020

كتب محمد صبحى

وضعت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عددا من الشروط الجوهرية للتقدم فى مسابقة التصوير الفوتوغرافى لاختيار أحسن صور علمية فى عام 2020، ويرصد "اليوم السابع" شروط التقدم للمسابقة كالتالى:

1- الاشتراك فى المسابقة مجانى، لا يوجد رسوم اشتراك للمسابقة.

2- أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لا تتحمل مسئولية أى صور تفقد أثناء الإرسال، أو يحدث تأخير فى استلامها، أو حدوث أى عطل فى الملفات المرسلة.

3- إرسال الصور فى المسابقة يعنى موافقة المشترك على كل شروط المسابقة.

4- لا يسمح للمشترك الواحد أن يشترك بأكثر من 10 صور مختلفة.

5- الصور التى يمكن الاشتراك بها لم يمر على التقاطها أكثر من 5 سنوات قبل موعد بداية المسابقة.

6- الصور التى يتم الاشتراك بها لم يسبق لها الاشتراك أو الفوز فى أى مسابقة تصوير أخرى.

7- لا يزيد حجم الملف الواحد عن 4MP ولا تقل دقة الصورة عن 72DPI، ويتم إرسال الصور على هيئة ملف JPEG OR JPG، وبدون علامات مائية أو توقيع أو إضافة حدود للصورة.

8- غير مسموح باستخدام تقنيات الفوتوشوب للتعديل على الصور.

9- يتم إرسال الصورة مع كتابة وصف وتوضيح للظاهرة العلمية. الوصف من الممكن أن يشمل المكان، النوع، السلوك، السياق العلمى.. إلخ، ويشمل الوصف كيفية التقاط الصورة.

10- لا يجوز إضافة أى تلوين على الصور.

11- سوف يتم تحكيم الصور من خلال لجنة من الخبراء تشكلها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

12- قرار الأكاديمية بمنح الجوائز نهائى ولا يجوز التظلم منه.

13- من حق الأكاديمية حجب الجوائز.

14- كل الصور التى يتم الاشتراك هى صور أصلية وتم تصويرها عن طريق المشترك وليس أى شخص آخر أو تم الحصول عليها بأى طريقة أخرى، ولا تنتهك حقوق الملكية الفكرية لأى شخص أو كيان آخر. ويمثل الاشتراك فى المسابقة إقرار من المشترك بصحة ذلك.

15- يحتفظ المتسابق بحقوق الملكية الفكرية للصور.

16- الاشتراك فى المسابقة وارسال الصور والتعليق وأى مواد مصاحبة يعنى موافقة المشترك على منح أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا الحق الحصرى فى استغلال الصور والمواد المرسلة والتعليق عليها فى أغراض تتعلق بالمسابقة، أو أى أغراض أخرى تراها الأكاديمية وتتعلق بأنشطتها العلمية.

17- الاشتراك فى المسابقة يعنى أن المشترك يقر أن أى أشخاص تظهر فى الصورة قد أعطوا موافقتهم على استخدام الصور، وفى حالة الأطفال يقر المشترك بموافقة ولى الأمر على استخدام الصور.

18- الاشتراك فى المسابقة يعنى إقرار المشترك بالحفاظ على أخلاقيات البحث العلمى فى التعامل مع الحيوانات أثناء التقاط الصور.