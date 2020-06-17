اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يونيو 2020 06:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

18 شرطا للاشتراك فى مسابقة أكاديمية البحث العلمى لأفضل صورة علمية فى 2020

الأربعاء، 17 يونيو 2020 06:00 ص
18 شرطا للاشتراك فى مسابقة أكاديمية البحث العلمى لأفضل صورة علمية فى 2020 أكاديمية البحث العلمى
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضعت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عددا من الشروط الجوهرية للتقدم فى مسابقة التصوير الفوتوغرافى لاختيار أحسن صور علمية فى عام 2020، ويرصد "اليوم السابع" شروط التقدم  للمسابقة كالتالى:

1- الاشتراك فى المسابقة مجانى، لا يوجد رسوم اشتراك للمسابقة.

2- أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لا تتحمل مسئولية أى صور تفقد أثناء الإرسال، أو يحدث تأخير فى استلامها، أو حدوث أى عطل فى الملفات المرسلة.

3- إرسال الصور فى المسابقة يعنى موافقة المشترك على كل شروط المسابقة.

4- لا يسمح للمشترك الواحد أن يشترك بأكثر من 10 صور مختلفة.

5- الصور التى يمكن الاشتراك بها لم يمر على التقاطها أكثر من 5 سنوات قبل موعد بداية المسابقة.

6- الصور التى يتم الاشتراك بها لم يسبق لها الاشتراك أو الفوز فى أى مسابقة تصوير أخرى.

7- لا يزيد حجم الملف الواحد عن 4MP ولا تقل دقة الصورة عن 72DPI، ويتم إرسال الصور على هيئة ملف JPEG OR JPG، وبدون علامات مائية أو توقيع أو إضافة حدود للصورة.

8- غير مسموح باستخدام تقنيات الفوتوشوب للتعديل على الصور.

9- يتم إرسال الصورة مع كتابة وصف وتوضيح للظاهرة العلمية. الوصف من الممكن أن يشمل المكان، النوع، السلوك، السياق العلمى.. إلخ، ويشمل الوصف كيفية التقاط الصورة.

10- لا يجوز إضافة أى تلوين على الصور.

11- سوف يتم تحكيم الصور من خلال لجنة من الخبراء تشكلها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

12- قرار الأكاديمية بمنح الجوائز نهائى ولا يجوز التظلم منه.

13- من حق الأكاديمية حجب الجوائز.

14- كل الصور التى يتم الاشتراك هى صور أصلية وتم تصويرها عن طريق المشترك وليس أى شخص آخر أو تم الحصول عليها بأى طريقة أخرى، ولا تنتهك حقوق الملكية الفكرية لأى شخص أو كيان آخر. ويمثل الاشتراك فى المسابقة إقرار من المشترك بصحة ذلك.

15- يحتفظ المتسابق بحقوق الملكية الفكرية للصور.

16- الاشتراك فى المسابقة وارسال الصور والتعليق وأى مواد مصاحبة يعنى موافقة المشترك على منح أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا الحق الحصرى فى استغلال الصور والمواد المرسلة والتعليق عليها فى أغراض تتعلق بالمسابقة، أو أى أغراض أخرى تراها الأكاديمية وتتعلق بأنشطتها العلمية.

17- الاشتراك فى المسابقة يعنى أن المشترك يقر أن أى أشخاص تظهر فى الصورة قد أعطوا موافقتهم على استخدام الصور، وفى حالة الأطفال يقر المشترك بموافقة ولى الأمر على استخدام الصور.

18- الاشتراك فى المسابقة يعنى إقرار المشترك بالحفاظ على أخلاقيات البحث العلمى فى التعامل مع الحيوانات أثناء التقاط الصور.


أكاديمية البحث العلمى

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار اليوم

مسابقة التصوير

محمود صقر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خطوات بسيطة لإزالة الأحكام الجنائية من الحاسب الآلى لوزارة الداخلية.. تعرف عليها

خطوات بسيطة لإزالة الأحكام الجنائية من الحاسب الآلى لوزارة الداخلية.. تعرف عليها

الحصانة والاحتفاظ بالوظيفة أبرز حقوق عضو مجلس الشيوخ بالقانون الجديد

الحصانة والاحتفاظ بالوظيفة أبرز حقوق عضو مجلس الشيوخ بالقانون الجديد

اليوم.. أولى جلسات محاكمة محسن السكرى بتهمة "غسيل الأموال"

اليوم.. أولى جلسات محاكمة محسن السكرى بتهمة "غسيل الأموال"

التعليم تحدد عقوبة المتغيبين عن أعمال امتحانات الثانوية.. اعرف تفاصيلها

التعليم تحدد عقوبة المتغيبين عن أعمال امتحانات الثانوية.. اعرف تفاصيلها

جبروت رجل.. طرد زوجته لإنفاقها ألف جنيه على علاج أمه

جبروت رجل.. طرد زوجته لإنفاقها ألف جنيه على علاج أمه

انفوجراف.. الصحة تكشف نسب إصابات كورونا بين الرجال والسيدات والفئات العمرية

انفوجراف.. الصحة تكشف نسب إصابات كورونا بين الرجال والسيدات والفئات العمرية

كل ما تريد معرفته عن "محاولة اغتيال مدير أمن إسكندرية" بعد حكم المؤبد والإعدام

كل ما تريد معرفته عن "محاولة اغتيال مدير أمن إسكندرية" بعد حكم المؤبد والإعدام

6 شروط رئيسية للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.. تعرف عليها

6 شروط رئيسية للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.. تعرف عليها

كيف تؤمن وزارة الصحة امتحانات الثانوية العامة من عدوى كورونا × 9 معلومات

كيف تؤمن وزارة الصحة امتحانات الثانوية العامة من عدوى كورونا × 9 معلومات

5 اتهامات للغنوشى فى بيان استقالة عضو تنفيذى "النهضة التونسية".. تعرف عليها

5 اتهامات للغنوشى فى بيان استقالة عضو تنفيذى "النهضة التونسية".. تعرف عليها

وأنت فى عربيتك.. كيف تجرى مسحة لكورونا فى المستشفى الميدانى بعين شمس

وأنت فى عربيتك.. كيف تجرى مسحة لكورونا فى المستشفى الميدانى بعين شمس

الأوقاف: صلاة الجمعة المقبلة من مسجد السيدة زينب فقط بحضور 20 مصلى

الأوقاف: صلاة الجمعة المقبلة من مسجد السيدة زينب فقط بحضور 20 مصلى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة