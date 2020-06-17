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15 متعافيا من كورونا يغادرون مستشفى دمنهور التعليمى

الأربعاء، 17 يونيو 2020 11:40 ص
15 متعافيا من كورونا يغادرون مستشفى دمنهور التعليمى مستشفى دمنهور التعليمي
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت اليوم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن خروج 15 حالة من مصابى مرض كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد تعافيهم من مستشفى دمنهور التعليمي بالبحيرة.
 
وقال الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة إن مستشفيات الهيئة مستمرة فى تسخير كافة إمكانياتها من تجهيزات وأطقم طبية لمكافحة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) وخدمة المرضى فى جميع أنحاء الجمهورية، مع التأكيد على أن كافة الخدمات الصحية المقدمة داخل مستشفيات الهيئة لعلاج مصابى كورونا تقدم بالمجان.
 
وأفاد الدكتور أسامة البلكى مدير مستشفى دمنهور التعليمي  بخروج 15 مصاب بعد تعافيهم من المرض أمر شديد الايجابية ورفع معنويات جميع أفراد الطاقم الطبى بالمستشفى، حيث أن المرضى المتعافين تم حجزهم بالمستشفى بعد ظهور إيجابية التحاليل والمسحة، وتبين إصابتهم بفيروس كورونا المستجد  بتاريخ 2020/5/27، وتم اليوم خروجهم بعد الشفاء من الفيروس وتحولهم من ايجابى إلى سلبى وسينتقلوا الآن إلى المرحلة الثانية وهي استكمال العلاج وتطبيق بروتوكول وزارة الصحة بالعزل المنزلى مع تمنياتنا لها بالصحة والعافية. 
 



 


الصحة

مستشفي دمنهور التعليمي

المستشفيات التعليمية

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