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يورونيوز التركية: أردوغان يقمع الإعلام والحريات

الأربعاء، 17 يونيو 2020 12:22 م
يورونيوز التركية: أردوغان يقمع الإعلام والحريات أردوغان
كتبت: هناء أبو العز

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أفادت محطة "يورونيوز التركية" أن محكمة تركية حظرت، الوصول إلى محطة الراديو المستقلة على الإنترنت أوزجوروز و مقرها ألمانيا، لافتة إلى إن قرار منع الوصول إلى محطة الراديو هو نتيجة طلب مقدم من قبل أكبر هيئة رقابة إعلامية في البلاد، المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون.
 
وقال الصحفي كان دوندار، رئيس تحرير أوزجورز، ردًا على قرار الحظر: إنها ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة.
 
قال الصحفي المقيم في المنفى بألمانيا: وضعت الحكومة وسائل الإعلام بالداخل تحت سيطرتها الكاملة والآن تحاول حظر النشر في الخارج.
 
وبعد الانقلاب الفاشل فى يوليو 2016، كثفت الحكومة التركية حملة القمع ضدالأصوات المعارضة، واعتقلت الكتاب والصحفيين تحت مزاعم الصلة بالإرهاب، وأغلقت وسائل الإعلام المعارضة.

تركيا

اردوغان

قمع حريات

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