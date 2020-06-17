وكيل زراعة كفر الشيخ: إعادة 70 فداناً متعدٍ عليها وزراعتها بالمحاصيل

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد الدكتور ناجح فوزي غربيه، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ ، أنه وجه بحصر بمزارع الدواجن والمواشي ومصانع الأعلاف على مستوى محافظة كفرالشيخ بالاشتراك مع مسئولي الطب البيطرى بالمراكز، لمتابعتها، موجها بحل المشكلات، مشدداً على حل مشاكل المزارعين ونقل التوصيات الفنية للنهوض بالإنتاج الزراعي.

وأضاف غريبة، تمكن عدد من المزارعين بزمام جمعية المنشية الجديدة الزراعية بردم المزارع السمكية، وإعادة الأرض إلى حالتها الأولى وذلك بمعرفتهم وتنفيذا للتعليمات وذلك في وجود رجال الإدارة الزراعية ببلطيم والمساحة التي تم تسويتها 70 فدان تقريبا، ومازال العمل مستمر الذي يقوم به المزارعين احتراما للقوانين ،تنفيذاً لتعليمات وتوجيهات الدولة المصرية لمنع وجود أي حالات للتعديات علي الأراضي الزراعية.

وقال وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ ، إن هناك تنسيق كبير بين المديرية ومجالس المدن ،لمنع التعديات علي الأراضي الزراعية بأي صورة من الصور، مؤكداً أنه عقد اجتماعاً لمناقشة كيفية وضع آلية محددة لتوزيع المبيدات والتقاوي من خلال منافذ الجمعيات بالتنسيق مع التعاونيات، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة وبشكل يومي علي محلات الاتجار في المخصبات الزراعية والمبيدات والأسمدة، وتوعية القائمين بالاتجار في " المخصبات ، المبيدات ، الأسمدة " بضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن ،وضبط أي كميات مخالفة للقانون والتعليمات واتخاذ الإجراءات حيالها ،والتنسيق مع مباحث التموين في هذا الشأن .