وفاة طبيبة أطفال مبتسربن ببنى سويف متأثرة بإصابتها بكورونا

بنى سويف أيمن لطفي

توفيت الدكتورة نبيلة عبدالحميد، طبيبة بمستشفى الواسطى المركزى شمالى بنى سويف، متأثرة بإصاباتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، كما أصيبت والدتها بالفيروس واحتجزت بالعناية المركزة فى حالة خطرة.

وأوضح بيان اليوم الأربعاء أن الدكتورة نبيلة عبدالحميد 36 عاما مقيمة بقرية جزيرة المساعدة بمركز الواسطى، وتعمل طبيبة أطفال مبتسرين بمستشفى الواسطى والذى يستقبل حالات الإشتباه و الإصابة بفيروس كورونا، وظهرت عليها أعراض المرض واحتجزت بالعناية المركزة بالمستشفى، قبل أن تلقى ربها وتنضم إلى شهداء جيش مصر الأبيض، خط الدفاع الأول فى مواجهة فيروس كورونا.

ومن جانبها نعت نقابة أطباء بنى سويف الفرعية برئاسة الدكتور مصطفى هارون، الطبيبة الشهيدة فى بيان جاء فيه " بخالص الحزن والاسى ينعى مجلس نقابة أطباء بنى سويف الشهيدة الدكتورةنبيلة عبدالحميد سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها برحمته ويدخلها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن الطبيبة المتوفاه هى الحالة الثالثة بين شهداء الجيش الأبيض بالمحافظة بعد رحيل الدكتور رونز يسى، طبيب بالمعاش، والدكتورة إيمان إبراهيم مديرة الوحدة الصحية بقرية اطواب بمركز الواسطي.