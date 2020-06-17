اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يونيو 2020 07:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وفاة طبيبة أطفال مبتسربن ببنى سويف متأثرة بإصابتها بكورونا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 06:38 م
وفاة طبيبة أطفال مبتسربن ببنى سويف متأثرة بإصابتها بكورونا مستشفى الواسطى
بنى سويف أيمن لطفي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توفيت الدكتورة نبيلة عبدالحميد، طبيبة بمستشفى الواسطى المركزى شمالى بنى سويف، متأثرة بإصاباتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، كما أصيبت والدتها بالفيروس واحتجزت بالعناية المركزة فى حالة خطرة.

وأوضح بيان اليوم الأربعاء أن الدكتورة نبيلة عبدالحميد 36 عاما مقيمة بقرية جزيرة المساعدة بمركز الواسطى، وتعمل طبيبة أطفال مبتسرين بمستشفى الواسطى والذى يستقبل حالات الإشتباه و الإصابة بفيروس كورونا، وظهرت عليها أعراض المرض واحتجزت بالعناية المركزة بالمستشفى، قبل أن تلقى ربها وتنضم إلى شهداء جيش مصر الأبيض، خط الدفاع الأول فى مواجهة فيروس كورونا.

ومن جانبها نعت نقابة أطباء بنى سويف الفرعية برئاسة الدكتور مصطفى هارون، الطبيبة الشهيدة فى بيان جاء فيه " بخالص الحزن والاسى ينعى مجلس نقابة أطباء بنى سويف الشهيدة الدكتورةنبيلة عبدالحميد سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها برحمته ويدخلها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن الطبيبة المتوفاه هى الحالة الثالثة بين شهداء الجيش الأبيض بالمحافظة بعد رحيل الدكتور رونز يسى، طبيب بالمعاش، والدكتورة إيمان إبراهيم مديرة الوحدة الصحية بقرية اطواب بمركز الواسطي.


اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصريه

اخبار عاجله

اخبار المحافظات

بنى سويف

فيروس كورونا

وفاه طبيبه أطفال

الجيش الأبيض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة العالمية: الديكساميثازون أثبت قدرته على خفض معدل الوفيات كورونا

الصحة العالمية: الديكساميثازون أثبت قدرته على خفض معدل الوفيات كورونا

وزير المالية: رفع حد الإعفاء الضريبى حقق 5 مليارات جنيه وفرا لصالح المواطنين

وزير المالية: رفع حد الإعفاء الضريبى حقق 5 مليارات جنيه وفرا لصالح المواطنين

المالية: الخزانة العامة تسدد 5 تريليون جنيه لصناديق المعاشات خلال 50 عاما

المالية: الخزانة العامة تسدد 5 تريليون جنيه لصناديق المعاشات خلال 50 عاما

إنفوجراف.. مستندات مطلوبة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ

إنفوجراف.. مستندات مطلوبة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ

السيسى يؤكد ضرورة منح القطاع الطبى أولوية في تمويل القارة الأفريقية

السيسى يؤكد ضرورة منح القطاع الطبى أولوية في تمويل القارة الأفريقية

السيسى يشارك فى قمة صينية - أفريقية مصغرة عبر الفيديو كونفرانس

السيسى يشارك فى قمة صينية - أفريقية مصغرة عبر الفيديو كونفرانس

خالد أبو بكر يكتب: أحمد مكي وزير عدل إخواني الهوي والهوية يتحدث من الإسكندرية إلى الجزيرة

خالد أبو بكر يكتب: أحمد مكي وزير عدل إخواني الهوي والهوية يتحدث من الإسكندرية إلى الجزيرة

رئيس النواب: الفلاح سقط سهوا من حسابات الحكومة

رئيس النواب: الفلاح سقط سهوا من حسابات الحكومة

س و ج.. لماذا لجأ الأهلى للفيفا فى أزمة الصفاقسى بشأن مستحقات أجاى؟

س و ج.. لماذا لجأ الأهلى للفيفا فى أزمة الصفاقسى بشأن مستحقات أجاى؟

حازم إمام: رفضت عرضاً للتدريب.. وانتظرونى مديرا فنيا الموسم المقبل

حازم إمام: رفضت عرضاً للتدريب.. وانتظرونى مديرا فنيا الموسم المقبل

محلل سياسى سودانى: الخيار العسكرى وارد فى ملف سد النهضة

محلل سياسى سودانى: الخيار العسكرى وارد فى ملف سد النهضة

السبت الإعلان عن المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا أصحاب الأمراض المزمنة والعلاج على نفقة الدولة

السبت الإعلان عن المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا أصحاب الأمراض المزمنة والعلاج على نفقة الدولة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة