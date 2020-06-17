وزير قطاع الأعمال يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتصنيع سيارة كهربائية فى مصر

كتب عبد الحليم سالم

يشهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام غدا الخميس، فعاليات توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية المالكة لشركة النصر للسيارات، وبين شركة دونج فينج الصينية، وذلك لتصنيع سيارة كهربائية بشركة النصر .

وذكر مصدر بقطاع الأعمال العام فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مذكرة التفاهم التى سيتم توقيعها تأتى بعد جلسات المباحثات التى عقدها وزير قطاع الأعمال العام ،مع مسؤلى الشركة الصينية العام الماضى سواء فى القاهرة أو فى الصين، حيث تم الاتفاق خلال على أهم المحاور التي سيتم تضمينها في مذكرة التفاهم بين الجانبين، على أن يعقب ذلك إعداد دراسة جدوى مبدئية من قبل القابضة للصناعات المعدنية في ضوء المعلومات والبيانات التي تعهد الجانب الصيني بتوفيرها بشأن القيام بإنتاج سيارة ركوب صينية على خطوط شركة النصر للسيارات، وما يتطلب ذلك من ضخ للاستثمارات للإحلال والتجديد بما يتناسب مع التكنولوجيا المستخدمة في شركة دونج فينج.

وبحسب المصدر من المنتظر أن يكون مصنع السيارات الجديد مخصصا للسوق المحلى وللتصدير إلى مختلف الدول بحيث تتحول مصر لمركز لتصنيع السيارات الكهربائية بأنواع مختلفة.

يشار إلى أنه سبق وعقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، جلسة مباحثات موسعة مع وفد شركة دونج فينج الصينية لصناعة السيارات، لاستكمال المفاوضات الجارية بشأن التعاون المشترك لإنتاج سيارات ركوب كهربائية على خطوط شركة النصر للسيارات.

استعرض الوزير نتائج زيارة الوفد الصيني برئاسة نائب المدير العام لشركة دونج فينج، والتي شملت عدة اجتماعات مع ممثلي الوزارة والشركة القابضة للصناعات المعدنية وزيارات ميدانية لشركتي النصر والهندسية للسيارات، وذلك بحضور الدكتور مدحت نافع ،رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية وقيادات شركتي النصر والهندسية للسيارات وعدد من قيادات الوزارة.

وأكد هشام توفيق، أن المشروع يمثل إعادة إحياء لشركة النصر للسيارات والمتوقفة منذ عام 2009 بموجب قرار التصفية، والتي تعد إحدى الشركات العريقة في محفظة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مشيرًا إلى أنه من المستهدف أن تصل الطاقة الإنتاجية للشركة خلال سنوات إلى نحو 25 ألف سيارة كهربائية.

وكان وفد من شركة دونج فينج الصينية، الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، زار في ديسمبر 2019 ، شركتي النصر والهندسية لصناعة السيارات التابعتين للشركة القابضة للصناعات المعدنية، في إطار تفعيل نتائج زيارة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إلى الصين في سبتمبر 2019 ، لبحث التعاون في إنتاج السيارات الكهربائية في مصر.

خلال زيارته الحالية إلى الصين، قام عدد من مسئولي وزارة قطاع الأعمال العام بجولة في عدد من مصانع شركة دونج فينج الصينية لصناعة السيارات في مدينة يوهان، حيث كان في استقباله رئيس الشركة ونائبه وعدد من كبار التنفيذيين.

وشملت الجولة، التي حضرها الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، مصنع المحركات، حيث تم تفقد كل خطوطه ومعامله التي تعمل بأحدث الأنظمة والتكنولوچيا المتطورة، ثم مصنع البطاريات حيث تعتمد الشركة في تجميع وحداتها على شركة كبرى لصناعة الخلايا كمرحلة أولى قبل أن تقوم بصناعة خلايا البطارية داخل مصانع دونج فينج.